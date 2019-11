Kdo poleg Janje Garnbret na olimpijske igre v Tokio?

Štirje Slovenci od danes do nedelje v lovu za olimpijsko kvoto.

Podelili jih bodo po šest v moški in ženski konkurenci.

Janja Garnbret je edina v reprezentanci, ki ima vozovnico za Tokio 2020.

Največji izziv prestal Kruder

Mia Krampl se bo z Lučko Rakovec borila za drugo olimpijsko vozovnico za Tokio, prva je že v žepu Janje Garnbret. FOTO: Luka Fonda

Športni plezalci in plezalke se bodo od danes do nedelje na olimpijskih kvalifikacijah borili za vozovnice za Tokio 2020. V Toulousu bo slovenska vrsta nastopila prvič. »Napad. Na polno!« je selektor reprezentanceiz Francije sporočil, kakšne bodo zadnje besede, ki jih bo namenil četverici, preden se bo pognala v steno. To bo zadnja realna možnost v boju za olimpijsko kvoto, ki jo že imaDanes se bodo v boj podali fantje, med katerimi bostain, jutri dekleta zin, finale bo čez vikend – moški v soboto, ženski v nedeljo. Stena v Toulousu je nekoliko drugačna od tistih, ki so jih plezalci vajeni, vendar to naj ne bi bilo ključno, saj so v slovenski reprezentanci dobro pripravljeni.»Glavni del treningov smo opravili doma, tri dni pa smo bili v Innsbrucku, kjer smo naredili tudi simulacijo kvalifikacij. Pomembno je bilo, da plezalci občutijo tekmovalni ritem, ki jih čaka skozi dolg dan kvalifikacij. Pomembno je, da smo pripravljeni na to, tudi na številne premore, vse skupaj se zavleče in pomembno je, da v takih okoliščinah ohranijo zbranost,« je selektor Hren opisal, kako ničesar ne prepuščajo naključju. S trenerjemsta včeraj zarana krenila na pot proti prizorišču olimpijskih kvalifikacij, pozneje so se, spočiti, proti Franciji odpravili še tekmovalci. »Nisva hotela, da bi se tudi oni podali ob 4. uri zjutraj na pot, ampak da potujejo v miru,« je sogovorniku pomembno, da so fanta in dekleti pred tekmo kolikor toliko spočiti.Po osem tekmovalcev in tekmovalk v karavani si je že zagotovilo vozovnice za Tokio 2020, priborili so si jih na svetovnem prvenstvu, ki ga je zaznamovala Garnbretova, edina slovenska predstavnica s kvoto v žepu. V Toulousu jih bodo podelili po šest v vsaki od obeh konkurenc. Nastop na olimpijski premieri si lahko zagotovijo največ po dve plezalki in plezalca iz iste države. Kar v praksi pomeni, da se bosta Rakovčeva, tretja na tekmi za svetovni pokal v težavnosti v Kranju, in Kramplova, svetovna podprvakinja v težavnosti, v primeru najboljšega izplena »udarili« med sabo za drugo prosto mesto.Selektor Hren si želi, da si reprezentanti ne bi naložili dodatnega bremena. »Pritisk takšnega tekmovanja je podoben kot na svetovnem prvenstvu, ki smo ga letos že imeli. Res je, da je to realno naša zadnja možnost za olimpijski nastop (prihodnje leto bosta po eno vozovnico za Tokio 2020 dobila še evropski prvak in prvakinja, saj si jih bodo zagotovili vsi celinski prvaki, op. p.), ampak pomembno je, da se tekmovalci ne obremenjujejo s končnim ciljem, temveč v vsaki disciplini pokažejo, kar znajo. Pripravljeni so, vedo tudi, kako se lotiti in izpeljati dan, ki jih čaka,« si želi, da bi Rakovčeva, Kramplova, Kruder in Peharc enostavno pokazali svoje sposobnosti v steni brez zavore in obremenjenosti zaradi olimpijskih iger.Največji izziv je prestal Kruder, ki se je uvrstil na seznam za Toulouse, a je zaradi naknadnega spreminjanja pravil Mednarodne zveze za športno plezanje nato nazadoval na 21. mesto, ki pa več ni zagotavljalo nastopa na olimpijskih kvalifikacijah. Na koncu je zveza prosila Mednarodni olimpijski komite za dovoljenje, da seznam nastopajočih razširi na 22 in s tem »zakrila« svojo nerodno potezo.