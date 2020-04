Brez EP v Parizu sezona brez smisla

Ljubljana

EP bi lahko bilo tudi septembra

Vladimir Kevo je bil trener Primoža Kozmusa. FOTO: Uroš Hočevar

Atletika igra menedžerjev

- Predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS)je odločitev Svetovne atletske zveze (IAAF), da obdobje med 4. aprilom in 20. novembrom ne bo štelo kot kvalifikacijsko za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, pospremil z mešanimi občutki.Nekako med vrsticami berem, da naj ne bi bilo niti evropskega prvenstva. To bi bila res velika škoda in hud udarec za kraljico športov na stari celini. Tako bi bila verjetno edina brez celinskega prvenstva, ki bi štelo za olimpijske kvalifikacije. S tem bi bila Evropa v še bolj podrejenem položaju, četudi se tu odvija okrog okrog 70 odstotkov vseh atletskih mitingov in posledično obrača tudi večina denarja,« je ocenil Kevo in dodal, da bi morala Evropska atletika (EA) prevzeti večjo vlogo pri odločanju, kot jo ta čas ima.Izvršni odbor EA končne odločitve o usodi letošnjega evropskega prvenstva, ki naj bi bilo med 25. in 30. avgustom v Parizu, še ni sprejel. Vodstvo AZS in tudi slovenski tekmovalci, ki so večinoma podprli odločitev o prestavitvi olimpijskih iger v Tokiu na naslednje leto, pa so za to, da se letošnje EP izvede.Tako meni tudi Kevo. »Lahko je v predvidenem terminu, če bodo to razmere dovoljevale, ali celo septembra. Za člansko EP ni toliko težav kot je pri prvenstvih za mlajše kategorije, kjer je poznejši datum vprašljiv zaradi šolskih obveznosti. Če ne bi bilo EP, potem je celotna atletska sezona brez prave vrednosti, saj tekmovalci ob tem, da sezona ne bo štela za olimpijske norme, ne bodo imeli res pravega tekmovalnega cilja.«Kevo, ki je bil med drugim trener najboljšega slovenskega atleta v zgodovini, je pojasnil, da bodo skušali v kar največji meri izpeljati tudi slovenska tekmovanja. Ta bodo okrnjena, nekaj večjih tekem, kot je maraton v Radencih, je že odpadlo.»Skupaj s tekmovalno komisijo si na AZS prizadevamo, da bi izpeljali kar največ tekmovanj, ko bodo razmere dovoljevale, četudi ne bodo štela za mednarodno ligo. To bomo vseeno skušali izvesti, da bi imeli čim več močnih tekem za naše atlete,« je dejal Kevo.»Svetovna lestvica mednarodne zveze, ki je poleg norm drugo sito za uvrstitev na velika tekmovanja, namreč daje veliko prednost tekmovalcem iz večjih držav, kjer so tudi najmočnejši mitingi. Tisti iz manjših so zato v podrejenem položaju. Težav za olimpijske zmagovalce in svetovne prvake sicer ni, drugi pa morajo imeti res dobre managerje, da se uvrstijo na velike mitinge. Tako je atletika bolj igra managerjev kot dejanskega športa,« je sklenil Kevo. Zaposlen je v Jedrski elektrarni Krško, ki ta čas dela nemoteno s polno zmogljivostjo.Predsednik IAAFje že sporočil, da zaradi OI prihodnje leto ne bo svetovnega prvenstva, to naj bi bilo leta 2022 v Eugenu.