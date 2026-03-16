Brez ovinkarjenja: Grem po zlato kolajno

Sedemintridesetletna slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je pred 21. svetovnim prvenstvom v dvorani odkrito napovedala boj za zlato. Tekmovanje bo od 20. do 22. marca v Torunu na Poljskem, kjer je leta 2021 osvojila prvo od sedmih kolajn na velikih mednarodnih tekmovanjih. Nastopilo bo rekordno število 13 slovenskih atletinj in atletov.

»Letošnja sezona je bila zelo dobra, tako da se zelo veselim prvenstva. Tudi tega, da nas je tako veliko in bo ekipni duh povsem drugačen. Moj cilj je zlata kolajna. Za mano je zelo dobra sezona, tekmovala pa bom v mestu, v katerem sem na dvoranskem EP prišla do srebrnega odličja, ki je povsem spremenilo tok moje kariere,« je na novinarski konferenci povedala Šutejeva. Na SP na prostem septembra lani je bila bronasta. »Pomembno je, da grem na prvenstvo samozavestna. Cilji morajo biti visoki, to dvigne samozavest. Seveda ne gre vedno po načrtih, ampak mislim, da sem sposobna priti na vrh.«

Njen trener Milan Kranjc je prav tako dejal, da se je v zadnjih petih letih »nabralo kar nekaj kolajn, s se vedno da narediti še kaj več«. Sedemintridesetletnica doslej namreč na velikih prvenstvih še ni zmagala.

Neja Filipič bo nastopila neposredno med 16 finalistkami troskoka. V tej zimi je imela kar nekaj nihanj v izidih. »Popravila sem veliko napako, ki je bila vzrok za to. Zaradi slabšega prihoda na desko sem imela nato preveč rotacije. V Torunu sem že dosegal osebni rekord, zato grem tja s pozitivnimi mislimi,« je pojasnila Neja.

Tako kot ona je v zadnjih 14 dneh zelo dobro treniral tudi Anej Čurin Prapotnik, slovenski rekorder na 60 m: »Ostal sem zdrav in si želim ponoviti tek, s katerim sem izboljšal slovenski rekord. Moja velika želja je, da se prebijem v finale.«

Na 60 m z ovirami bo tekla Nika Glojnarič, ki je to zimo postala druga Slovenka s časom pod osmimi sekundami. »V pripravah na SP sem vadila z Avstrijko Karin Strametz, ki tudi teče pod osmimi sekundami. To želim ponoviti v Torunu, kjer je osnovni cilj preboj v polfinale,« je napovedala Glojnarič.

Neja Filipič je odpravila napako, ki jo je ovirala pri troskoku. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Dvajsetletna Lucija Potnik je kljub mladosti že nastopila na lanskem dvoranskem SP na Kitajskem. »V tej zimi sem imela kar nekaj zdravstvenih težav. Vesela sem, da sem dobila še drugo priložnost,« je bila vesela Radeljčanka.

V ekipi je ponovno dvaintridesetletni Žan Rudolf. Zaradi financ, ima namreč mlado družino, je od leta 2022 in SP v Eugenu na mitingih zadolžen za ritem. »Nisem si milil, da bom še kdaj tekel za reprezentanco. Prvo tekmo v karieri sem imel v dvorani na 1500 m. Na državnem prvenstvu sem na tej razdalji izkoristil dobre pogoje za preboj na SP,« je pojasnil Rudolf, slovenski rekorder na 800 m.

Na tej razdalji bosta v Torunu tekmovala Jan Vukovič in tudi Anita Horvat. Srebrna in bronasta na prejšnjih dveh dvoranskih EP se je vrnila po zdravstvenih težavah.

Med številnimi debitanti je tudi Zala Istenič, ki je postala druga Slovenka vseh časov na 60 m: »Kar noro. Nikoli si nisem predstavljala, da bo kdaj pred mano pri nas le še legendarna jamajška atletinja Merlene Ottey.«

Prvič bodo izkušnje na velikih tekmah nabirali še Lana Andolšek (60 m ovire), Rok Markelj (1500 m), Jernej Gumilar (60 m) in Lovro Mesec Košir. Slednji bo v odsotnosti poškodovanega slovenskega rekorderja Roka Ferlana zastopal Slovenjo na dva dvoranska kroga.