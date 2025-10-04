  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Brez slovenskega presežka za konec

    Tako Ajda Novak kot Žiga Lin Hočevar sta izpadla v osmini finala kajakaškega krosa na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Avstraliji.
    Ajda Novak se iz Avstralije vrača s kolajno. FOTO: KZS/Nina Jelenc
    Galerija
    Ajda Novak se iz Avstralije vrača s kolajno. FOTO: KZS/Nina Jelenc
    P. Z., STA
    4. 10. 2025 | 08:01
    4. 10. 2025 | 08:04
    1:25
    A+A-

    V avstralskem Penrithu se je končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Zadnja disciplina je bil kajakaški kros, v katerem pa Slovenija ni prišla do odmevnega dosežka. Tako Ajda Novak kot Žiga Lin Hočevar sta izpadla v osmini finala, Hočevar se je uvrstil na 19., Novakova pa na 25. mesto.

    Pri dekletih sta dvojno zmago zabeležili Francozinji Angele Hug in Camille Prigent, bron je osvojila Poljakinja Klaudia Zwolinska, za katero je to že tretja kolajna na prvenstvu. Zlati v slalomu je osvojila tako v kanuju kot kajaku.

    Pri moških je vlogo prvega favorita upravičil Britanec Joseph Clarke, drugi je bil Francoz Mathurin Madore, tretji pa Čeh Matyaš Novak.

    Žiga Lin Hočevar FOTO: KZS/Nina Jelenc
    Žiga Lin Hočevar FOTO: KZS/Nina Jelenc

    Slovenci tako prvenstvo zapuščajo s tremi kolajnami. V ekipnih vožnjah so jih osvojili kanuisti in kajakašice, v posamičnem krosu pa Ajda Novak, ki je zasedla drugo mesto.

    Kajak kanuŽiga Lin HočevarAjda Novaksvetovno prvenstvoKajak in kanuslalom na divjih vodah

