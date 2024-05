Brez veselja za slovenske plezalce v Šanghaju

Prvi kvalifikacijski krog za nastop na olimpijskih igrah v Parizu se ni razpletel po načrtih slovenske reprezentance v športnem plezanju. Nedeljski finale olimpijskih kvalifikacij v Šanghaju na Kitajskem bo minil brez slovenskega predstavnika. Slovenija je imela v današnjem polfinalu štiri tekmovalce. Najboljša je bila Mia Krampl na 12. mestu.

Od osmih Slovencev, ki so se udeležili tekmovanja v Šanghaju, so se v sobotni polfinale uvrstili štirje: Luka Potočar in Anže Peharc pri moških ter Lucija Tarkuš in Mia Krampl pri ženskah. Slovenci so v polfinale vstopili z velikimi pričakovanji, a se niso prebili med najboljšo osmerico.

Olimpijske sanje se za Slovence s tem niso končale. Potniki za OI namreč še ne bodo znani po nedeljskem finalu v Šanghaju. Tekmovalce med 19. in 23. junijem v Budimpešti čaka še drugi kvalifikacijski krog in le najboljša deseterica pri ženskah oziroma moških v seštevku obeh tekem bo potovala v Pariz.

Slovenija ima pri moških odprti obe kvoti za OI, pri ženskah pa je ob branilki olimpijskega zlata Janji Garnbret na voljo še eno prosto mesto za Pariz.

Garnbretova ne tekmuje na Kitajskem. Olimpijska šampionka si je namreč olimpijsko vozovnico zagotovila med prvimi, kot svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost je vozovnico za Pariz potrdila lani avgusta na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici.

»Po današnjem polfinalu so občutki nekako mešani, predvsem v težavnosti sem pričakovala več. Ne vem, ali je bil problem v glavi ali v rokah, to bom skušala ugotoviti v naslednjih dneh,« z izkupičkom ni bila zadovoljna najboljša Slovenka v Šanghaju Krampl, ki ima od osmerice Slovencev edina že olimpijsko izkušnjo z OI leta 2021 v Tokiu.

Vita Lukan, Sara Čopar, Martin Bergant in Zan Lovenjak Sudar so tekmovanje končali že v petek v predtekmovanju.