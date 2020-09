Brez športa bi se nam zmešalo

FOTO: Delo

Izrekel ga je slovenski rokometni reprezentant, vendar se z njegovimi besedami lahko poistoveti marsikdo med nami. Če v zadnje pol leta ne bi imeli športa, bi se številnim bržčas skravžljali možgani. Ko so veljali najstrožji ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa, smo se številni Zemljani, zdi se, da Slovenci še posebej zavzeto, zatekli k športni rekreaciji.Odrešilnemu gibanju, ki je ob upoštevanju preventivnih ukrepov ob odsotnosti farmakološkega zdravila ali cepiva še vedno najboljše sredstvo za boj proti pandemiji. Kar je v teh časih najpomembnejše in bo še bolj, ko bo kmalu noč spet daljša od dneva, je, da s pravilno odmerjenim gibanjem krepimo svoj imunski sistem, prvi in najmočnejši branik pred okužbami.Če se še niste zganili, le naredite prvi korak. »Samo akcija! Nekaj dni se opazuj, zapisuj, slikaj, svojo hrano, svoj vzorec spanja, meri tekočino, ki jo spiješ. Potem pa potegni črto in oceni, kaj od teh navad se splača obdržati in kaj bi bilo bolje izpustiti. Pri tem skušaj biti kruto iskren do sebe ali najdi nekoga, ki bo to naredil namesto tebe. Naredi si načrt. Vedno pravim, in to res drži, da je cilj brez načrta samo želja.Spremeni svoje želje v cilje, zapiši si okviren načrt in potem jih napadi. Delček po delčku. Ne čakaj na jutri, pravi trenutek je zdaj. Svojo odločitev simbolično potrdi, kar takoj zdaj vstani, naredi 10 počepov, spij kozarec vode in najdi nov recept s sezonskimi sestavinami, ki jih ne ješ prav pogosto. Kdaj pa, če ne zdaj?« je naša sogovornicagibanju dodala še druge dejavnike zdravega življenjskega sloga, s katerim ne gre odlašati.Morda ni treba vstati in se zagnati takoj, je pa izjemna priložnost za to tudi Evropski teden športa, med katerim boste po vsej Sloveniji lahko spoznali številne različne načine gibanja in vadbe. Ena vam bo gotovo ustrezala.Med letošnjim celinski tednom športa pa bomo prvič praznovali tudi dan slovenskega športa, nov državni praznik, s katerim se bomo spominjali zgodovinske sobote, 23. septembra 2000, ko so v Sydneyju veslačainter strelecosvojili prvi zlati olimpijski kolajni za samostojno Slovenijo. O tem, pomenu druženja med športno vadbo, novih trendih na področju športne rekreacije pa več na 48 straneh športnega branja v naši prilogi.