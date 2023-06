Brez Tokića bo na Poljskem težko

Slovenski namiznoteniški igralci se na prejšnjih evropskih igrah v Minsku niso proslavili. Bojan Tokić je prišel do osmine finala, Darko Jorgić je izpadel že prej, tudi ekipa je izgubila že prvi dvoboj proti Danski. Ekipno tudi letos na igrah v Krakovu in okolici, ko v moštvu ne bo Tokića, težko poseže v boj za kolajne, zato pa ima med posamezniki veliko možnosti Jorgić.

Evropski podprvak in dvakratni zmagovalec turnirja Top 16, ki je v Minsku po ogorčenem boju izgubil proti Rusu Kirilu Skačkovu, bo zagotovo med favoriti namiznoteniškega dela tekmovanja, ki bo potekalo od 23. junija do 1. julija. »Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidljivega, presenečenja se dogajajo. A storil bom vse, da bi upravičil vlogo enega izmed glavnih favoritov,« se kolajne nadeja 13. igralec sveta. Od evropskih igralcev je na lestvici ITTF pred njim le Šved Truls Möregardh.

V posamični konkurenci bo v moški konkurenci poleg Jorgića nastopil še Deni Kožul, za katerega bo uspeh vsaka zmaga. Jorgić in Kožul bosta nosila glavno breme tudi v ekipni konkurenci, kjer bosta priložnost dobila še Peter Hribar in mladi Miha Podobnik, letos finalist državnega prvenstva. »Brez Tokića bo težko,« se zaveda Jorgić.

Ana Tofant bo branila slovenske namiznoteniške barve na Poljskem. FOTO: Remy Gros/wtt

O kolajnah ne moreta razmišljati niti Katarina Stražar in Ana Tofant, ki ju bo prvič na velikih tekmovanjih vodil novi selektor Gregor Komac. Pri dekletih Slovenije ekipe ne bo imela, bo pa Tofantova s Kožulom nastopala v igri mešanih dvojic.

Medtem slovenski badmintonski igralci večjih pričakovanj nimajo. Andraž Krapež in Petra Polanc bosta nastopala med posamezniki, Miha Ivančič pa bo skupaj s Polančevo igral mešane dvojice. Badmintonski tekme bodo na sporedu od 26. junija do 2. julija.

Na evropskih igrah pa bo nastopila tudi peterica slovenskih sabljačev, ki bodo na svoj račun prišli med 25. in 30. junijem. V drugem največjem mestu na Poljskem bosta slovenske barve v posamični konkurenci zastopala Meta Mali in Jan Golobič. Prva bo nastopila s sabljo, drugi z mečem, na ekipni tekmi s sabljo pa bodo slovenske barve branili Lovro Fijavž Bačovnik, Peter Krajnc in Tei Žorž Zaviršek.

V Sloveniji se je v zadnjih letih v vseh starostnih kategorijah povečalo zanimanje za sabljanje. Kamnik je marca gostil tudi največji mednarodni sabljaški dogodek v Sloveniji v tem letu, na evropskem pokalu do 23 let je nastopilo sto tekmovalcev in tekmovalk iz 16 držav.