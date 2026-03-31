Brezkompromisni začetek na Cipru

V nedeljo se je na Cipru začel težko pričakovani kandidatski turnir, eden najpomembnejših dogodkov letošnjega tekmovalnega koledarja, ki bo določil izzivalca oziroma izzivalko aktualnih svetovnih prvakov. Okoliščine sicer niso idealne, saj ameriško-izraelski napad na Iran močno odmeva v širši regiji, varnostna situacija pa je še bolj pod drobnogledom od začetka meseca po napadu z brezpilotnikom na britansko vojaško bazo na otoku.

Dogajanje je na žalost že pred samim začetkom močno zaznamovalo predvsem ženski del turnirja, saj je izkušena Indijka Humpy Koneru, izzivalka svetovne prvakinje leta 2011, svoj nastop v tovrstnih razmerah odpovedala. Nadomestila jo je Ukrajinka Ana Muzičuk, ki je tako kljub vsemu nepričakovano dočakala priložnost, potem ko se ji je uvrstitev po običajni poti za las izmuznila.

V uvodnem krogu je bil največ pozornosti deležen obračun ratinških favoritov, Fabiana Caruane in Hikaruja Nakamure. Slednji se edini na turnirju ponaša z ratinško znamko 2800, večina poznavalcev pa vseeno največ možnosti pripisuje Caruani, ki mu je pred osmimi leti že uspel podvig z zmago na kandidatskem turnirju. Ameriški derbi se je začel mirno in Nakamura je s črnimi figurami hitro vzpostavil popolno ravnotežje. A je v nadaljevanju precej slabo tretiral srednjo igro z raznobarvnimi lovci ob prisotnosti težkih figur in Caruana ga je predvsem po zaslugi aktivnejšega lovca postopoma povsem preigral. Namesto takojšnjega zaključka z damami na šahovnici pa je presenetljivo dopustil prehod v končnico raznobarvnih lovcev, kjer se mu je gotova zmaga že skoraj izmuznila iz rok. Nakamura v 80. potezi ni izkoristil priložnosti za rešitev in je bil že čez tri poteze prisiljen priznati poraz.

S kakovostno predstavo je navdušil 20-letni indijski predstavnik Praggnanadhaa, ki je teoretično izvrstno pripravljenega Nizozemca Aniša Girija presenetil v različici Sicilijanske obrambe, ki se zelo redko pojavlja na najvišjem nivoju. Po agresivno odigrani otvoritvi je nato sicer nadaljeval v brezhibnem tehničnem slogu, s katerim je minimalno prednost stopnjeval do pomembne zmage, prav tako dosežene v končnici.

Tretja odločitev je padla v partiji med Uzbekistancem Javohirjem Sindarovom in Rusom Andrejem Jesipenkom. Slednji je s črnimi figurami dosegel prednost, a je iznajdljivi Sindarov vztrajno iskal možnosti za protiigro, do katere je prišel po zgrešeni menjavi tekmeca v 27. potezi. Tudi zaradi časovnega pritiska je v nadaljevanju Jesipenko hitro povsem popustil in padel pod matni napad. V moški konkurenci je do delitve točke prišlo samo v partiji Bluebaum-Wei Yi, potem ko je kitajski igralec z žrtvijo trdnjave izsilil večni šah.

Dekleta so začela bolj previdno, saj se je uvodni krog končal s štirimi remiji. V kitajskem obračunu je ratinška favoritinja turnirja Zhu Jiner že dosegla lepo prednost, a je nato iniciativo tudi hitro izpustila iz rok in njena izkušenejša rojakinja Tan Zhongyi se je rešila iz nevarnosti. Turnir je sicer zelo dolg, saj traja kar 14 krogov, zmagovalca bosta znana sredi prihodnjega meseca.