FOTO:Brigita Bukovec dočakala abrahama

Ljubljana –, ena od najboljših slovenskih atletinj v zgodovini kraljice športa, danes praznuje 50. rojstni dan. Ljubljančanka si je med drugim na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti pritekla srebrno kolajno na 100 metrov z ovirami. Najboljša slovenska športnica je bila v letih 1993, 1995, 1996, 1997 in 1998, leta 1995 pa je prejela Bloudkovo nagrado.Največji uspeh je – kot že omenjeno – dosegla na OI v Atlanti, kjer je kot prva Slovenka osvojila olimpijsko odličje v atletiki. Takrat je Bukovčeva v velikem finalu z osebnim in še zdaj veljavnim slovenskim rekordom (12,59) za pičlo stotinko sekunde zaostala le za ŠvedinjoOb tem podvigu je bila Bukovčeva še bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu leta 1995 v Barceloni, druga na EP leta 1998 v Budimpešti in srebrna tudi na dvoranskem EP leta 1996 v Stockholmu. Uspešno športno pot, med katero je nad njo bedel trener, ki je konec prejšnjega meseca preminil, je končala 3. aprila 2001. Zdaj že dobri dve leti z družino živi v Švici, ker njen srčni izvoljenec, s katerim ima dva sinova, dela na Evropski nogometni zvezi (UEFA).