Britancu dosežek leta v bazenu

Edinburgh - Medtem ko je Slovenija zaradi novega koronavirusa ustavila vsa plavalna tekmovanja, reprezentanca pa odpovedala priprave v Turčiji, je britanski zvezdnik bazenov Adam Peaty ta konec tedna blestel na mitingu v Edinburghu na Škotskem. Paradno razdaljo na 100 m prsno je preplaval z najboljšim dosežkom sezone na svetu - 58,13 sekunde. Olimpijski prvak Peaty je s 56,88 tudi svetovni rekorder na 100 m prsno.



Plavalci pa so tekmovali tudi na mitingu v Essnu (Nem), kjer pravih presežkov ni bilo. Med najboljšimi so bili dosežki Lise Höpinks na 100 m delfin (58,77), Jessice Felsner na 50 m prosto (25,50) in Alexandre Wenk na 200 m mešano (2:16,77.).