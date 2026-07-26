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Drugo

Britanec dvakrat v nokdavnu, a po 273 sekundah nokavtiral Albanca

Boksar Anthony Joshua je »preživel« dvoboj pred dolgo pričakovanim britanskim obračunom s Tysonom Furyjem. Kristiana Prengo nokavtiral v drugi rundi.
Anthony Joshua je preživel uvodni nalet in udarce Kristiana Prenga, v drugi rundi pa tekmeca nokavtiral. FOTO: AFP
Galerija
Anthony Joshua je preživel uvodni nalet in udarce Kristiana Prenga, v drugi rundi pa tekmeca nokavtiral. FOTO: AFP
G. N.
26. 7. 2026 | 08:25
26. 7. 2026 | 08:26
2:23
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Anthony Joshua je »preživel« spektakularno borbo. V Džedi je 35-letnega Albanca Kristiana Prengo nokavtiral v drugi rundi.

Dvoboj ni štel za naslov svetovnega prvaka po nobeni od glavnih boksarskih organizacij (WBA, WBC, IBF ali WBO), temveč je služil predvsem kot priprava na pričakovani britanski obračun med Anthonyjem Joshuo in Tysonom Furyjem.

Joshua je dvoboj začel z nokdavnom. Po 20 sekundah je bil prvič na tleh, v uvodni rundi pa je doživel kar dva nokdavna. Prenga ga je najprej ujel z močnim aperkatom in bil blizu velike senzacije.

Joshua se je nato hitro pobral in v drugi rundi z nizom silovitih udarcev tekmeca skoraj poslal z ringa. To je bila njegova 30. zmaga v 34 profesionalnih dvobojih in druga zaporedna. Joshuovo zmago v Džedi v Savdski Arabiji je ob ringu spremljal tudi nesporno najboljši boksar Ukrajinec Oleksander Usik.

Prenga je v dvoboj vstopil z 20 zmagami, vse je dosegel z nokavtom, in nizom 16 zaporednih uspehov. Čeprav v karieri še ni premagal vrhunskega tekmeca, je bil proti Joshui zelo blizu največjemu uspehu kariere. Kljub temu,  je da je šlo za borbo brez uradnega tekmovalnega značaja, je Albanec prejel dober milijon evrov nagrade, zmagovalec Joshua pa slabih šest milijonov evrov.

Po zmagah Joshue in Furyja, ki je v petek na Tajskem v Pattayi v ekshibicijski borbi premagal Poljaka Mariusza Wacho, kaže, da bo britanska bora desetletja kmalu postal resničnost. Po poročanju britanskih medijev naj bi bili pogodbi že podpisani. Dvoboj bi lahko gostil Wembley, čeprav Joshuov promotor Eddie Hearn pravi, da si glavni organizator Turki Alalshikh prizadeva, da bi ga pripravili v Združenih državah Amerike.

 

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boksAnthony JoshuaTyson FuryOleksandr UsikDžedaKristian Prengo

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