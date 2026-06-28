Britansko slavje v osrčju Štajerske

Britanec George Russell (Mercedes) je zmagovalec velike nagrade Avstrije za svetovno prvenstvo formule 1. Z dobrim štartom in preudarno vožnjo na dirkališču Red Bull v Spielbergu je nadgradil zmago v kvalifikacijah in se v skupnem seštevku povzpel na 2. mesto. Za Russlla je bila to druga zmaga v tej sezoni po Avstraliji in sedma v karieri. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappena (Red Bull), tretji pa je bil vodilni v skupni razvrstitvi Italijan Kimi Antonelli.

Razočarani so Avstrijo zapustili člani Ferrarija, ki so bili v kvalifikacijah tik pred dvojno zmago, na koncu pa Britanec Lewis Hamilton in Monačan Charles Leclerc nista izkoristila dobrih štartnih izhodišč: Hamilton je bil peti, Leclerc pa sedmi.

Mercedes, ki ima vodilna dirkača v skupnem seštevku, premočno vodi tudi v razvrstitvi konstruktorjev. Pred Ferrarijem ima po osmih od dvaindvajsetih dirk že skoraj 100 točk prednosti.

Russell je v cilju dejal: »To je velika zmaga zame in za Mercedes. Danes bo čas za slavje, saj res nisem pričakoval takega uspeha. To dirkališče mi ni nikoli ustrezalo. Zmaga je hkrati velika spodbuda za domačo dirko naslednji teden v Silverstonu.«

Verstappen je Britancu dihal za ovratnik, na koncu je zaostal le dobro sekundo in pol, manj kot pol sekunde za njim pa je ciljno črto prečkal Antonelli. »Škoda za prvi del dirke, ko sem izgubil preveč časa. V nadaljevanju sem bil hiter; če bi imel še nekaj krogov na voljo, bi lahko posegel višje,« je dejal Italijan.