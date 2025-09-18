Bronasti skok pobožal trenerjevo dušo

V nadaljevanju preberite:

Slovenska skakala ob palici Tina Šutej je do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu v atletiki prišla po preverjenem receptu: zanesljivo na nižjih višinah in zbrano, ko se je tekma začela lomiti. Ob bronastem skoku na 480 cm je imela še nekaj rezerve, kar je zgolj dodaten razlog, da se domov vrača s pozitivnimi občutki.

V Ljubljani se je ura bližala poldnevu, v Tokiu osmi zvečer, ko so se skakalke s palico Katie Moon, Sandy Morris in Tina Šutej povzpele na oder za zmagovalke. Potem ko je zadonela ameriška himna, so tako kot že dan poprej posnele selfie (telefon je v rokah znova držala Šutejeva), le da so tokrat lahko obdržale kolajne, medtem ko so jih morale takoj po tekmovanju – kot veleva uradni protokol – vrniti organizatorjem.