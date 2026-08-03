  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Bronasti Slovenci so na Kitajskem napolnili odbojkarsko blagajno

Slovenska reprezentanca je z osvojenim bronastim odličjem v ligi narodov dobila tudi dodatnih 300.000 dolarjev nagrade.
Slovenska reprezentanca se domov vrača s kolajno, v Slovenijo bodo prispeli okrog polnoči. FOTO: VNL
Galerija
Slovenska reprezentanca se domov vrača s kolajno, v Slovenijo bodo prispeli okrog polnoči. FOTO: VNL
N. Gr.
3. 8. 2026 | 21:35
3. 8. 2026 | 21:39
1:53
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je z osvojeno bronasto kolajno v ligi narodov zagotovila tudi visoko denarno nagrado. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je za tretje mesto namenila 300.000 ameriških dolarjev (okoli 260.000 evrov), poleg denarja, ki so ga reprezentance zbirale že med rednim delom tekmovanja.  

image_alt
Po izjemnem uspehu: Slovenija igra in osvaja kolajne, ne le ugleda

Največjo nagrado so prejeli zmagovalci Poljaki, ki so za osvojeni naslov v ligi narodov zaslužili milijon ameriških dolarjev. Finalistom iz ZDA je pripadlo pol milijona dolarjev, Slovenija je za tretje mesto prejela 300.000 dolarjev, četrtouvrščena Japonska pa 180.000 dolarjev. Tudi reprezentance od petega do osmega mesta so prejele zajetne nagrade: Brazilija 130.000, Turčija 85.000, Ukrajina 65.000 in gostiteljica zaključnega turnirja Kitajska 40.000 dolarjev.  

FIVB je reprezentance nagrajevala tudi v rednem delu tekmovanja. Za vsako zmago je nacionalna zveza prejela 9500 dolarjev, za poraz pa 4250 dolarjev, zato je bil skupni zaslužek najboljših ekip še občutno višji. Slovenija je tako v ligi narodov iztržila skoraj 400.000 dolarjev. 

Poleg ekipnih nagrad je zveza podelila še individualna priznanja, pri čemer je MVP zaključnega turnirja Tomasz Fornal prejel 30.000 dolarjev.

Novice  |  Slovenija
Vročinski val

Slovenija tudi v prihodnjih dneh v primežu vročine, kdaj prihaja ohladitev?

Na razvoj temperatur bo tudi v prihodnjih dneh pomembno vplivala smer vetra.
2. 8. 2026 | 16:23
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po olimpijskem škandalu nov začetek: Igor Medved našel novo službo

Slovenski trener po burnem slovesu od Fincev ostaja v smučarskih skokih.
Miha Šimnovec 3. 8. 2026 | 11:09
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prometna nesreča

Po nesreči se je odzval urad predsednice države

V uradu predsednice republike pa so povedali, da ne vodijo preiskave in o njenem poteku niso seznanjeni, ker ne smejo biti.
3. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Skrivni raj Ane Roš: hiša, v kateri se je rodil njen okus

Kamnita hiša v istrski vasici, divje ostrige, domača šalša in dolga kosila so za vedno zaznamovali otroštvo in kulinarični okus Ane Roš.
Karina Cunder Reščič 1. 8. 2026 | 07:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

odbojkaSlovenijaliga narodovdenarna nagrada

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Liga narodov v odbojki

Bronasti Slovenci so na Kitajskem napolnili odbojkarsko blagajno

Slovenska reprezentanca je z osvojenim bronastim odličjem v ligi narodov dobila tudi dodatnih 300.000 dolarjev nagrade.
3. 8. 2026 | 21:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odziv predsednika vlade

Janša: Kje je modrost ustavnega sodišča iz decembra 2012?

Na današnjo odločitev ustavnih sodnikov se je premier odzval na omrežju X.
3. 8. 2026 | 20:09
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Požar

Požarišče na Bovškem ostaja stabilno, obseg nespremenjen

Gašenje bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi v torek, znova pa bo sodeloval vojaški helikopter.
3. 8. 2026 | 20:03
Preberite več
Šport  |  Košarka
Sprejem zlatih košarkarjev

Iz težav s povezanostjo nastala zlata kolajna, o MVP pa: Je 'ekstra'!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je z zlatimi odličji vrnila v Ljubljano.
3. 8. 2026 | 19:41
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politika

Še en izstop iz Socialnih demokratov

V zadnjem obdobju so stranko zapustili nekdanja ministrica Anja Kopač, bivša evropska poslanka Mojca Kleva ter nekdanji poslanec Jan Škoberne.
3. 8. 2026 | 19:16
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Požar

Požarišče na Bovškem ostaja stabilno, obseg nespremenjen

Gašenje bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi v torek, znova pa bo sodeloval vojaški helikopter.
3. 8. 2026 | 20:03
Preberite več
Šport  |  Košarka
Sprejem zlatih košarkarjev

Iz težav s povezanostjo nastala zlata kolajna, o MVP pa: Je 'ekstra'!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je z zlatimi odličji vrnila v Ljubljano.
3. 8. 2026 | 19:41
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politika

Še en izstop iz Socialnih demokratov

V zadnjem obdobju so stranko zapustili nekdanja ministrica Anja Kopač, bivša evropska poslanka Mojca Kleva ter nekdanji poslanec Jan Škoberne.
3. 8. 2026 | 19:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Popoln nadzor nad paketi na enem mestu

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo