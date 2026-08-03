Bronasti Slovenci so na Kitajskem napolnili odbojkarsko blagajno

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je z osvojeno bronasto kolajno v ligi narodov zagotovila tudi visoko denarno nagrado. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je za tretje mesto namenila 300.000 ameriških dolarjev (okoli 260.000 evrov), poleg denarja, ki so ga reprezentance zbirale že med rednim delom tekmovanja.

Največjo nagrado so prejeli zmagovalci Poljaki, ki so za osvojeni naslov v ligi narodov zaslužili milijon ameriških dolarjev. Finalistom iz ZDA je pripadlo pol milijona dolarjev, Slovenija je za tretje mesto prejela 300.000 dolarjev, četrtouvrščena Japonska pa 180.000 dolarjev. Tudi reprezentance od petega do osmega mesta so prejele zajetne nagrade: Brazilija 130.000, Turčija 85.000, Ukrajina 65.000 in gostiteljica zaključnega turnirja Kitajska 40.000 dolarjev.

FIVB je reprezentance nagrajevala tudi v rednem delu tekmovanja. Za vsako zmago je nacionalna zveza prejela 9500 dolarjev, za poraz pa 4250 dolarjev, zato je bil skupni zaslužek najboljših ekip še občutno višji. Slovenija je tako v ligi narodov iztržila skoraj 400.000 dolarjev.

Poleg ekipnih nagrad je zveza podelila še individualna priznanja, pri čemer je MVP zaključnega turnirja Tomasz Fornal prejel 30.000 dolarjev.