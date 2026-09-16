  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Budilka po počitnicah se oglaša, zmaji prihajajo

Ta petek se bo začela nova sezona v ICEHL, premiera v Ljubljani bo 25. t. m., ko bo pri Olimpiji gostoval KAC.
Hokejski privrženci v Ljubljani že nestrpno odštevajo do začetka nove sezone. FOTO: Uroš Hočevar
Galerija
Hokejski privrženci v Ljubljani že nestrpno odštevajo do začetka nove sezone. FOTO: Uroš Hočevar
Siniša Uroševič
16. 9. 2026 | 18:32
4:30
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Zadnje odštevanje se je začelo, dolgih priprav je konec. Ta petek se bo začela nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi (ICEHL), v njej bo spet slovenske barve branila Olimpija. Ta bo eden od šestih neavstrijskih klubov. ob njej bodo igrali še Pustertal, Bolzano, novinec Milano (vsi Ita) ter Fehervar in Ferencvaros (oba Mad). Prav pri slednjem bodo zmaji igrali v petek uvodno tekmo sezone v tem tekmovanju, domača premiera bo teden pozneje s KAC. Tivolski cilj je jasen: storiti korak več od polfinala, sicer lepega dosežka prejšnje sezone.

Ni dvoma o tem, da je hokejski utrip v prejšnji sezoni pod Rožnikom privabljal spomine k starim časom glasnega navijanja na razprodanih tivolskih tribunah. Te so bil dejansko v zadnji zimi pogosto polne, pokale pa so nato po šivih v napeti končnici s Pustertalom, v kateri je južnotirolski tekmec potegnil daljši konec palice in se nato uvrstil v veliki finale. Tam pa je bilo zanj moštvo iz Gradca premočno.

HokejTivoli
HokejTivoli

A kakorkoli: Olimpija je v primerjavi s prejšnjimi sezonami na razširjenem avstrijskem hokejskem zemljevidu močneje opozorila nase, tekme v dvorani Tivoli so postale pomembno stičišče mestnega družabnega utripa, tudi onstran meja so hokejisti v zeleno-belih občutili podporo s tribun. Tisti najzvestejši so jih, denimo, spremljali tudi v več kot 1200 km oddaljenem Bremerhavnu na nemškem severu. Zmaji so namreč nastopili na turnirju pri domačem klubu, čigar barve so vrsto let branili dolgoletni slovenski reprezentanti Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič. Slednji je ostal pri tem klubu, Jeglič in Urbas sta med udarnimi Olimpijinimi aduti v prihajajoči sezoni.

Jan Urbas je tako kot nekoč pri reprezentanci in v Bremerhavnu tudi v Olimpiji kapetan. FOTO: Blaž Samec/Delo
Jan Urbas je tako kot nekoč pri reprezentanci in v Bremerhavnu tudi v Olimpiji kapetan. FOTO: Blaž Samec/Delo

"Res se je lepo po toliko letih vrniti v domovino. Nazadnje sem igral za Olimpijo pri 17 letih, odtlej sem bil v tujini, v vsem tem času se je marsikaj spremenilo. To ligo poznam iz preteklosti, ko sem igral še za VSV," je na srečanju z novinarji v pričakovanju petkovega Olimpijinega štarta v Budimpešti dejal povratnik Urbas. Postal je tudi novi kapetan zmajev, daljši pogovor z njim, tudi o devetih sezonah v Nemčiji in spominih na olimpijske nastope z risi, bomo objavili v sobotnem Delu.

Na domači premieri tudi Muršak in Drozg

V ljubljanskem taboru so se zanj, kot seveda tudi za Jegliča, odločili z namenom gradnje še bolj konkurenčnega moštva za vrh. Seveda je poglavitni cilj najprej – tako kot pred enim letom – uvrstitev med najboljših šest v ligaškem delu in tako neposredni vizum za nastop v končnici, predsednik kluba Miha Butara pa je ob tem dodal: "Moj osebni cilj je doseči korak več od prejšnje sezone." Ob namigu, da to potemtakem pomeni nastop v finalu ICEHL, je prikimal.

3100

gledalcev na tekmo je znašal tivolski obisk v prejšnji sezoni ICEHL

Za uvod bodo zmaji gostovali pri Ferencvarosu v Budimpešti, na poti nazaj še v Szekesfehervarju. Nato jih prihodnji teden v sredo čaka še tekma v Linzu, nakar bo napočil čas za odmevno tivolsko premiero s KAC (25. t. m.), celovškim klubom z našima asoma Janom Muršakom in Janom Drozgom. Dva dni pozneje bo v Tivoliju še tekma z VSV. Nastop Beljačanov, ki so zabredli v dolgove, bojda ti znašajo prek milijon evrov, je bil celo v tej sezoni vprašljiv, a črnega scenarija vsaj za zdaj na Koroškem ne bo.

Polfinale prejšnje sezone med Pustertalom in Olimpijo je bil zelo napet, vizuma finala pa so se veselili Južni Tirolci. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Polfinale prejšnje sezone med Pustertalom in Olimpijo je bil zelo napet, vizuma finala pa so se veselili Južni Tirolci. FOTO: Voranc Vogel/Delo

In Tivoli? Tudi v novi sezoni pri Olimpiji napovedujejo bogat spremljevalni spored, prav pred to drugo domačo tekmo z VSV bodo predvajali dokumentarni film o zakulisju pri klubu v poletnem času, pripravljajo nove podkaste, zeleno-beli tabor pa se bo tudi priključil znani dobrodelni akciji Botrstvo v športu. Vsak doseženi gol zmajev doma in na tujem bo botroval določenemu znesku za omenjeno akcijo, v kateri zbirajo sredstva za štipendije kategoriziranim športnikom iz socialno šibkejšega okolja.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
NHL

Nekdanji zvezdnik Olimpije bo vodil ekipo v NHL

Vancouver, ki je bil v minuli sezoni najslabši po številu prejetih zadetkov in pri igri z igralcem manj, bo na letošnjem naboru NHL izbiral kot tretji po vrsti.
Peter Zalokar 2. 6. 2026 | 21:41
Preberite več
Šport  |  Drugo
Štajerec na Koroško

Jan Drozg je Olimpijo zamenjal za KAC

Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL, so zapisali pri hokejskem klubu iz Celovca.
30. 6. 2026 | 16:22
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hokej

Jan Muršak in Jan Drozg že septembra v Ljubljani

Edini slovenski hokejist, ki je poleg izjemnega Kopitarja igral pod žarometi NHL, pri 38 letih vztraja na ledenih ploskvah. Na Dunaju objavili spored sezone.
Siniša Uroševič 27. 7. 2026 | 15:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Zmaji so spet na ledu, Ulčar napovedal zanimiv dokumentarec

Hokejisti ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono v regionalni ligi ICE, kjer je glavni cilj napad na naslov prvaka.
Peter Zalokar 10. 8. 2026 | 14:20
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Kariera
Kadrovanje

Nekdo želi zamenjati vodstvo Agencije za energijo

Slovenska metodologija, ki jo napadajo anonimke, je v nastajajoči evropski uredbi omenjena kot primer dobre prakse.
Borut Tavčar 16. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Prvi se mu je odrekel Čeferin, sledili so drugi, zdaj še Grk in Nemec

V Solunu zasedanje izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa). Evropa se obrača proti Infantinu: tudi Grčija umaknila podporo predsedniku Fife.
15. 9. 2026 | 16:40
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Vpliv Feda

Optimizem pojenja: kje bo cena zlata konec leta

Velike investicijske banke pričakujejo rast cene zlata, a so manj optimistične kot v prvi polovici leta.
Aleksandar Lukić 16. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Prijeli begunca

Nesrečnega 76-letnika v Laškem naj bi ubila Hrvata

Nemška policija prijela dva hrvaška osumljenca, ki naj bi konec julija do smrti mučila, pretepala in davila 76-letnega Laščana.
Tomica Šuljić 15. 9. 2026 | 16:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Kakšen model je primeren za vas?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Telemedicina

Pilotne projekte v telemedicini imamo, sistemsko uvajanje škripa

Podpira sodobne pristope, ki temeljijo na odkrivanju tveganj, preprečevanju zapletov in nenehnem spremljanju zdravstvenega stanja.
Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
E-zdravje

Na poti k povezanemu in kakovostnemu zdravstvenemu zapisu

Od možnosti pregledovanja podatkov o pacientih prehajamo k njihovi uporabi.
Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

V telemedicini bo ključno zaupanje v celoten ekosistem

Pri zbiranju zdravstvenih podatkov na daljavo pri pacientih je pomemben vidik zanesljivo delovanje naprav, ki podatke merijo.
Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dolgoživost

Prihodnost dolgoživosti

Ko staranja ne razumemo več kot naravnega poteka življenja, pač pa kot bolezen, ki je človeštvo še ne zna pozdraviti, vkorakamo v zasuk vsega do sedaj znanega.
Lucija Mulej 15. 9. 2026 | 18:00
Preberite več

Več iz teme

hokejICEHLJan UrbasMiha ButaraHK Olimpija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Evropska unija

Najslabši govor Ursule von der Leyen do zdaj

Predsednici evropske komisije kritiki očitajo pomanjkanje vizije, politične iskrenosti in konkretnih rešitev na številnih kriznih področjih.
Uroš Esih 16. 9. 2026 | 18:33
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hokej

Budilka po počitnicah se oglaša, zmaji prihajajo

Ta petek se bo začela nova sezona v ICEHL, premiera v Ljubljani bo 25. t. m., ko bo pri Olimpiji gostoval KAC.
Siniša Uroševič 16. 9. 2026 | 18:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Kajakaštvo

Kajakaši udarili po zvezi: več razlogov za nezadovoljstvo

Na današnji novinarski konferenci sta bila z Žigo Linom in Evo Alino Hočevar navzoča le dva od 12 tekmovalcev, ki bodo zastopali Slovenijo na bližnjem EP.
Miha Šimnovec 16. 9. 2026 | 18:25
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Oktobra bomo glasovali za ali proti vladi; Tonin dobil po nosu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v podkastu Od srede do srede tokrat razpravljala o prihajajočih referendumih.
16. 9. 2026 | 17:42
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Menčija

Cene piva na Oktoberfestu letos v nebo

Münchenski Oktoberfest, ki velja za največji festival piva na svetu, se bo začel v soboto, ko bo tamkajšnji župan Dominik Krause odprl prvi sod.
16. 9. 2026 | 17:26
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Kajakaštvo

Kajakaši udarili po zvezi: več razlogov za nezadovoljstvo

Na današnji novinarski konferenci sta bila z Žigo Linom in Evo Alino Hočevar navzoča le dva od 12 tekmovalcev, ki bodo zastopali Slovenijo na bližnjem EP.
Miha Šimnovec 16. 9. 2026 | 18:25
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Oktobra bomo glasovali za ali proti vladi; Tonin dobil po nosu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v podkastu Od srede do srede tokrat razpravljala o prihajajočih referendumih.
16. 9. 2026 | 17:42
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Menčija

Cene piva na Oktoberfestu letos v nebo

Münchenski Oktoberfest, ki velja za največji festival piva na svetu, se bo začel v soboto, ko bo tamkajšnji župan Dominik Krause odprl prvi sod.
16. 9. 2026 | 17:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
16. 9. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
FINANCE

Paradoks uspeha: Ko več posla pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj vaš denar še vedno stoji na računu

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
Promo Delo 15. 9. 2026 | 15:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
11. 9. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo