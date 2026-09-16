Budilka po počitnicah se oglaša, zmaji prihajajo

Zadnje odštevanje se je začelo, dolgih priprav je konec. Ta petek se bo začela nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi (ICEHL), v njej bo spet slovenske barve branila Olimpija. Ta bo eden od šestih neavstrijskih klubov. ob njej bodo igrali še Pustertal, Bolzano, novinec Milano (vsi Ita) ter Fehervar in Ferencvaros (oba Mad). Prav pri slednjem bodo zmaji igrali v petek uvodno tekmo sezone v tem tekmovanju, domača premiera bo teden pozneje s KAC. Tivolski cilj je jasen: storiti korak več od polfinala, sicer lepega dosežka prejšnje sezone.

Ni dvoma o tem, da je hokejski utrip v prejšnji sezoni pod Rožnikom privabljal spomine k starim časom glasnega navijanja na razprodanih tivolskih tribunah. Te so bil dejansko v zadnji zimi pogosto polne, pokale pa so nato po šivih v napeti končnici s Pustertalom, v kateri je južnotirolski tekmec potegnil daljši konec palice in se nato uvrstil v veliki finale. Tam pa je bilo zanj moštvo iz Gradca premočno.

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A kakorkoli: Olimpija je v primerjavi s prejšnjimi sezonami na razširjenem avstrijskem hokejskem zemljevidu močneje opozorila nase, tekme v dvorani Tivoli so postale pomembno stičišče mestnega družabnega utripa, tudi onstran meja so hokejisti v zeleno-belih občutili podporo s tribun. Tisti najzvestejši so jih, denimo, spremljali tudi v več kot 1200 km oddaljenem Bremerhavnu na nemškem severu. Zmaji so namreč nastopili na turnirju pri domačem klubu, čigar barve so vrsto let branili dolgoletni slovenski reprezentanti Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič. Slednji je ostal pri tem klubu, Jeglič in Urbas sta med udarnimi Olimpijinimi aduti v prihajajoči sezoni.

Jan Urbas je tako kot nekoč pri reprezentanci in v Bremerhavnu tudi v Olimpiji kapetan. FOTO: Blaž Samec/Delo

"Res se je lepo po toliko letih vrniti v domovino. Nazadnje sem igral za Olimpijo pri 17 letih, odtlej sem bil v tujini, v vsem tem času se je marsikaj spremenilo. To ligo poznam iz preteklosti, ko sem igral še za VSV," je na srečanju z novinarji v pričakovanju petkovega Olimpijinega štarta v Budimpešti dejal povratnik Urbas. Postal je tudi novi kapetan zmajev, daljši pogovor z njim, tudi o devetih sezonah v Nemčiji in spominih na olimpijske nastope z risi, bomo objavili v sobotnem Delu.

Na domači premieri tudi Muršak in Drozg

V ljubljanskem taboru so se zanj, kot seveda tudi za Jegliča, odločili z namenom gradnje še bolj konkurenčnega moštva za vrh. Seveda je poglavitni cilj najprej – tako kot pred enim letom – uvrstitev med najboljših šest v ligaškem delu in tako neposredni vizum za nastop v končnici, predsednik kluba Miha Butara pa je ob tem dodal: "Moj osebni cilj je doseči korak več od prejšnje sezone." Ob namigu, da to potemtakem pomeni nastop v finalu ICEHL, je prikimal.

3100 gledalcev na tekmo je znašal tivolski obisk v prejšnji sezoni ICEHL

Za uvod bodo zmaji gostovali pri Ferencvarosu v Budimpešti, na poti nazaj še v Szekesfehervarju. Nato jih prihodnji teden v sredo čaka še tekma v Linzu, nakar bo napočil čas za odmevno tivolsko premiero s KAC (25. t. m.), celovškim klubom z našima asoma Janom Muršakom in Janom Drozgom. Dva dni pozneje bo v Tivoliju še tekma z VSV. Nastop Beljačanov, ki so zabredli v dolgove, bojda ti znašajo prek milijon evrov, je bil celo v tej sezoni vprašljiv, a črnega scenarija vsaj za zdaj na Koroškem ne bo.

Polfinale prejšnje sezone med Pustertalom in Olimpijo je bil zelo napet, vizuma finala pa so se veselili Južni Tirolci. FOTO: Voranc Vogel/Delo

In Tivoli? Tudi v novi sezoni pri Olimpiji napovedujejo bogat spremljevalni spored, prav pred to drugo domačo tekmo z VSV bodo predvajali dokumentarni film o zakulisju pri klubu v poletnem času, pripravljajo nove podkaste, zeleno-beli tabor pa se bo tudi priključil znani dobrodelni akciji Botrstvo v športu. Vsak doseženi gol zmajev doma in na tujem bo botroval določenemu znesku za omenjeno akcijo, v kateri zbirajo sredstva za štipendije kategoriziranim športnikom iz socialno šibkejšega okolja.