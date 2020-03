Budimpešta brez plavalnega EP v maju

Budimpešta - Iz Budimpešte je prišla pričakovana novica – evropskega prvenstva v plavanju v načrtovanem terminu, od 11. do 24. maja, ne bo. Prireditelji se tako skupaj z Evropsko plavalno zvezo že dogovarjajo o novih datumih, najbliže so obdobju od 17. do 30. avgusta.



»Če bo le mogoče, bi radi izvedli prvenstvo letos, druga polovica avgusta se nam zdi prav primerna za ta dogodek. Smo se pa dogovorili z madžarskimi prireditelji, da bomo ta predlog potrdili bodisi ob koncu maja bodisi v prvih junijskih dneh. Predvsem moramo misliti na zdravje vseh udeležencev, obenem bi radi to prvenstvo ohranili v deželi, ki vsa tekmovanja v bazenu vedno pripravi na vrhunski ravni,« je poudaril Paolo Barelli, prvi mož evropske zveze.



Budimpešta sicer ohranja izjemno tradicijo panog v bazenu, tu je bilo leta 1926 prvo prvenstvo stare celine, letošnje tekmovanje v Donavski areni, najbolj sodobnem in razkošnem plavalnem objektu v Evropi, pa je med številnimi odpovedanimi športnimi spektakli, vključno z nogometnim eurom v naši vzhodni soseščini. »Želimo si obdržati to prvenstvo, saj imamo radi šport, tekmovalcem bi privoščili nastopati v imenitnem ozračju Donavske arene,« je sporočil madžarski minister za šport Tunde Szabo.