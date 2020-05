Budimpešta potrdila – EP bo spomladi 2021

Budimpešta - Dvomov ni več, v Budimpešti letos odpovedano evropsko prvenstvo v plavanju bo prav tam od 10. do 23. maja 2021. Gre za osrednje tekmovanje panog v bazenu, z izjemo vaterpola, ter maratonskega plavanja na stari celini, v madžarski metropoli, kjer ohranja vodni šport izjemno tradicijo, pa so vrhunsko pripravili že svetovno prvenstvo pred tremi leti. Tako kot takrat bo tudi v prihodnjem letu osrednje tekmovalno dogajanje v Donavski areni, najbolj sodobnem plavalnem centru v Evropi, v zadnjih dneh pa je na sedežu Evropske plavalne zveze (LEN) šlo le za preverjanje in potrjevanje iz Budimpešte, ali bi takšno prvenstvo, kot so ga načrtovali za letos, lahko v naši vzhodni soseščini pripravili tudi spomladi 2021.



»Lahko smo le hvaležni tako madžarski vladi kot tudi nacionalni plavalni zvezi, da sta se odgovorno lotili priprav na prvenstvo tudi v prihodnjem letu, ki bo s tem imenitna odskočna deska za plavalce pred olimpijskimi igrami,« je v uradni izjavi za javnost poudaril Paolo Barelli, predsednik LEN, madžarski minister za šport Tunde Szabo pa je dodal: »Madžari imamo zelo radi šport v vodi, vesel sem tudi zaradi našega ljudstva, da bo po vseh težavah, s katerimi se podobno kot drugod po svetu srečuje v teh dneh, lahko prihodnje leto uživalo v športnem spektaklu. Prepričan sem, da bomo maja 2021 pisali novo zlato poglavje evropskega plavanja.«