Buffalo ni prekinil uroka Mahomesa, Allen znova praznih rok

Buffalo Bills so najbolj »nesrečna« ekipa v ligi NFL, ki pogosto pride pred vrata raja, zadnjega koraka pa ne uspe narediti. V 90. letih so postali edina ekipa, ki je igrala in izgubila štiri zaporedne superbowle, prvega leta 1990 z zgrešenim prostim strelom Scotta Norwooda s 47 jardov, ki je zletel mimo desne vratnice.

Navijači Buffala so doživeli pravi deja vu, a ne takšnega, ki bi si ga želeli. Josh Allen je znova dobro vodil ekipo v napadu (186 jardov, 1 podaja za TD), Buffalo je imel nekaj sreče z napakami in izgubljenimi žogami Kansas Cityja, ki je v končnico vstopil z vodstvom s 27:24.

Tyler Bass je imel manj kot dve minuti pred koncem priložnost, da s prostim strelom s 44 jardov tekmo izenači, a je strel zletel mimo desne vratnice in obudil spomine na Norwoodov znameniti prosti strel. Kansas City s Patrickom Mahomesom, ki je znova čaral kljub slabim sprejemalcem, gre v konferenčni finale, kjer jih čakajo Baltimore Ravens, ki so gladko opravili s Houstonom (34:10). To bo dvoboj dveh odličnih podajalcev Lamar Jackson vs Mahomes.

Pozdrav Allena z Mahomesom, dveh najboljših podajalcev v ligi NFL (ob Jacksonu). FOTO: Mark J. Rebilas/USA Today

Zelo zanimiva je bila tudi tekma Detroita s Tampo Bayem, Detroit je težje od pričakovanj uspel slaviti z 31:23, prvi favoriti za osvojitev naslova prvakov San Francisco pa so se izvlekli proti mladostnim in hitrim Green Bay Packers z Jordanom Loweom na čelu (24:21).

Konferenčni finali bosta na sporedu prihodnjo nedeljo.

Liga NFL:

Houston - Baltimore 10:34

Green Bay - San Francisco 21:24

Tampa Bay - Detroit 23:31

Kansas City - Buffalo 27:24