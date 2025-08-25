Čakal je 12 let in 164 turnirjev, za zmago prejel kar 8,5 milijona evrov

Tommy Fleetwood ne bo več tarča vprašanj o tem, kdaj bo končno dosegel svojo prvo zmago na turnirju PGA. Svojo zmago je po številnih tesnih izidih dosegel na veličasten način. Anglež je osvojil pokal FedEx z zmago na zaključnem turnirju Tour Championship na igrišču East Lake Golf Club v Atlanti (ZDA).

Tommy Fleetwood je ohranil zbranost do konca turnirja. FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp

Štiriintridesetletni Anglež je turnir končal z 18 udarci pod parom in z rezultatom 68 v zadnjem krogu (par igrišča je 70). Američan Patrick Cantlay (71) in njegov rojak Russell Henley (69), vodilni po prvem in drugem krogu, sta si delila drugo mesto s 15 udarci pod parom.

Konec čakanja dolgega 12 let

Fleetwood je doživel ogromno olajšanje, saj je na ta trenutek čakal dolgih 12 let, vse odkar se je leta 2013 pridružil elitni seriji poklicnih golfistov. Kar 164 turnirjev je potreboval, da je okusil slast zmagoslavja na turnirju PGA. Da bo vse skupaj zanj še toliko slajše, je bil najboljši na velikem turnirju Tour Championship, ki je prvič nosil ime tudi po glavnem pokrovitelju PGA – pokal FedEx.

Tommyju Fleetwoodu je odleglo po veliki zmagi. FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp

Novopečeni zmagovalec se je do zadnje nedelje 30-krat uvrstil med prvih pet. Dva od teh tesnih izidov sta se zgodila prav v zadnjih tednih, ko si je delil tretje mesto na turnirju St. Jude's Championship in četrto mesto na BMW Championship. Moral je odgovarjati na vprašanja o tem, kdaj bo končno prebil led, še posebej ko je v zadnji krog vstopil kot eden izmed vodilnih.

Trije udarci prednosti in velika previdnost

Na zadnjo, 72. luknjo je šel s prednostjo treh udarcev. »Ko tolikokrat izgubiš, se prednost treh udarcev na zadnji luknji ne zdi tako velika,« se je Anglež pošalil po zmagi in s tem podal enega od številnih nepozabnih citatov.

Tommy Fleetwood FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via Afp

»V mislih sem že dolgo zmagovalec turnirja PGA; to mi je vedno rojilo po glavi,« je priznal Fleetwood. »Imel sem veliko tesnih porazov, a vedno sem užival v izzivu.«

Tommy Fleetwood FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via Afp

Fleetwood je izjemno priljubljen pri kolegih, navijačih in medijih. Kljub težkim porazom je vselej ohranil močan športni duh in vero v uspeh, ki enkrat mora priti.

Rekordna nagrada

»Ponosen sem na to, kar sem dosegel doslej. Ne glede na to, ali sem zmagal ali ne, sem bil vedno ponosen na svojo kariero in na to, kje sem do zdaj, ob zavedanju, da imam še dolgo pot pred seboj in se moram še veliko naučiti,« ostaja skromen veliki gospod med golfisti, ki je že pred zgodovinskim uspehom veljal za enega največjih zaslužkarjev.

Tommy Fleetwood in njegov nosač palic Ian Finnis FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp

S turnirskimi nagradami si je do nedelje prislužil okoli 30 milijonov evrov, zdaj pa je tej vsoti dodal še kraljevsko nagrado v višini 8,5 milijona evrov.

Tommy Fleetwood pogosto nasmeji predstavnike sedme sile. FOTO: Brett Davis Imagn Images Via Reuters Connect

»To je, upam, prva zmaga od mnogih, ki bodo še prišle. Ne moreš zmagati večkrat, če ne zmagaš prvič,« je še ena od domislic duhovitega Angleža.