  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Čakal je 12 let in 164 turnirjev, za zmago prejel kar 8,5 milijona evrov

    Angleški golfist Tommy Fleetwood je dosegel prvo zmago na turnirjih elitne serije PGA.
    Tommy Fleetwood je s svojo prvo zmago na turneji PGA osvojil prestižno lovoriko in rekordno denarno nagrado v višini 8,5 milijona evrov. FOTO: Kevin C. Cox/AFP
    Galerija
    Tommy Fleetwood je s svojo prvo zmago na turneji PGA osvojil prestižno lovoriko in rekordno denarno nagrado v višini 8,5 milijona evrov. FOTO: Kevin C. Cox/AFP
    Rok Tamše
    25. 8. 2025 | 15:45
    25. 8. 2025 | 15:50
    3:29
    A+A-

    Tommy Fleetwood ne bo več tarča vprašanj o tem, kdaj bo končno dosegel svojo prvo zmago na turnirju PGA. Svojo zmago je po številnih tesnih izidih dosegel na veličasten način. Anglež je osvojil pokal FedEx z zmago na zaključnem turnirju Tour Championship na igrišču East Lake Golf Club v Atlanti (ZDA).

    Tommy Fleetwood je ohranil zbranost do konca turnirja. FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp
    Tommy Fleetwood je ohranil zbranost do konca turnirja. FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp

    Štiriintridesetletni Anglež je turnir končal z 18 udarci pod parom in z rezultatom 68 v zadnjem krogu (par igrišča je 70). Američan Patrick Cantlay (71) in njegov rojak Russell Henley (69), vodilni po prvem in drugem krogu, sta si delila drugo mesto s 15 udarci pod parom.

    Konec čakanja dolgega 12 let

    Fleetwood je doživel ogromno olajšanje, saj je na ta trenutek čakal dolgih 12 let, vse odkar se je leta 2013 pridružil elitni seriji poklicnih golfistov. Kar 164 turnirjev je potreboval, da je okusil slast zmagoslavja na turnirju PGA. Da bo vse skupaj zanj še toliko slajše, je bil najboljši na velikem turnirju Tour Championship, ki je prvič nosil ime tudi po glavnem pokrovitelju PGA – pokal FedEx.

    Tommyju Fleetwoodu je odleglo po veliki zmagi. FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp
    Tommyju Fleetwoodu je odleglo po veliki zmagi. FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp

    Novopečeni zmagovalec se je do zadnje nedelje 30-krat uvrstil med prvih pet. Dva od teh tesnih izidov sta se zgodila prav v zadnjih tednih, ko si je delil tretje mesto na turnirju St. Jude's Championship in četrto mesto na BMW Championship. Moral je odgovarjati na vprašanja o tem, kdaj bo končno prebil led, še posebej ko je v zadnji krog vstopil kot eden izmed vodilnih.

    Trije udarci prednosti in velika previdnost

    Na zadnjo, 72. luknjo je šel s prednostjo treh udarcev. »Ko tolikokrat izgubiš, se prednost treh udarcev na zadnji luknji ne zdi tako velika,« se je Anglež pošalil po zmagi in s tem podal enega od številnih nepozabnih citatov.

    Tommy Fleetwood FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via Afp
    Tommy Fleetwood FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via Afp

    »V mislih sem že dolgo zmagovalec turnirja PGA; to mi je vedno rojilo po glavi,« je priznal Fleetwood. »Imel sem veliko tesnih porazov, a vedno sem užival v izzivu.«

    Tommy Fleetwood FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via Afp
    Tommy Fleetwood FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via Afp

    Fleetwood je izjemno priljubljen pri kolegih, navijačih in medijih. Kljub težkim porazom je vselej ohranil močan športni duh in vero v uspeh, ki enkrat mora priti.

    Rekordna nagrada

    »Ponosen sem na to, kar sem dosegel doslej. Ne glede na to, ali sem zmagal ali ne, sem bil vedno ponosen na svojo kariero in na to, kje sem do zdaj, ob zavedanju, da imam še dolgo pot pred seboj in se moram še veliko naučiti,« ostaja skromen veliki gospod med golfisti, ki je že pred zgodovinskim uspehom veljal za enega največjih zaslužkarjev.

    Tommy Fleetwood in njegov nosač palic Ian Finnis FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp
    Tommy Fleetwood in njegov nosač palic Ian Finnis FOTO: Kevin C. Cox Getty Images Via Afp

    S turnirskimi nagradami si je do nedelje prislužil okoli 30 milijonov evrov, zdaj pa je tej vsoti dodal še kraljevsko nagrado v višini 8,5 milijona evrov.

    Tommy Fleetwood pogosto nasmeji predstavnike sedme sile. FOTO: Brett Davis Imagn Images Via Reuters Connect
    Tommy Fleetwood pogosto nasmeji predstavnike sedme sile. FOTO: Brett Davis Imagn Images Via Reuters Connect

    »To je, upam, prva zmaga od mnogih, ki bodo še prišle. Ne moreš zmagati večkrat, če ne zmagaš prvič,« je še ena od domislic duhovitega Angleža.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Laibach

    Laibach sodeluje z Bijelo dugme: Množice so na napačni strani zgodovine

    Nemogoče je mogoče: sodelovanje avantgardne trboveljske zasedbe Laibach in komercialno najuspešnejše jugoslovanske rock zasedbe Bijelo dugme.
    Lucijan Zalokar 24. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    golfTommy FleetwoodPGATour ChampionshipFedEx CupAtlanta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil le brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norveška zvezdnica zamenjala šport: Odločitev tvegana, a verjame, da je vredno

    V smučarskih skokih bo olimpijske sanje lovila tudi ena od najboljših nordijskih kombinatork na svetu Gyda Westvold Hansen.
    Miha Šimnovec 25. 8. 2025 | 16:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Zanikovalci genocida naj pogledajo žrtvam v oči

    Dehumanizacija žrtev, zanikanje genocida in nekaznovanost so ključni pogoji, da se genocidno ravnanje lahko nadaljuje.
    Novica Mihajlović 25. 8. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Mladi voznik ni preživel trčenja s tovornjakom

    Na regionalni cesti pri Litiji je 18-letnik prehiteval, potem pa se ni povsem vrnil na svoj pas in trčil v tovornjak, ki je čakal v križišču.
    25. 8. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Debelost

    Na trg vstopa tableta za hujšanje, ki naj bi postala vodilna na trgu

    Podatki o novi tableti podjetja Eli Lilly so razočarali vlagatelje, a bi zdravilo zaradi lažje proizvodnje in uporabe lahko vseeno prevladalo na trgu.
    25. 8. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Zanikovalci genocida naj pogledajo žrtvam v oči

    Dehumanizacija žrtev, zanikanje genocida in nekaznovanost so ključni pogoji, da se genocidno ravnanje lahko nadaljuje.
    Novica Mihajlović 25. 8. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Mladi voznik ni preživel trčenja s tovornjakom

    Na regionalni cesti pri Litiji je 18-letnik prehiteval, potem pa se ni povsem vrnil na svoj pas in trčil v tovornjak, ki je čakal v križišču.
    25. 8. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Debelost

    Na trg vstopa tableta za hujšanje, ki naj bi postala vodilna na trgu

    Podatki o novi tableti podjetja Eli Lilly so razočarali vlagatelje, a bi zdravilo zaradi lažje proizvodnje in uporabe lahko vseeno prevladalo na trgu.
    25. 8. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo