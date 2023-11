Calcit odpihnil ACH in ostaja brez izgubljenega niza

Odbojkarji Calcita Volleyja so dobili prvi veliki derbi državnega prvenstva proti ACH Volleyju. V domači dvorani so branilce naslova premagali s 3:0 (20, 17, 21) in tako po sedmih krogih ostajajo neporaženi in celo brez izgubljenega niza.

»Letos smo lahko v napovedih pogumnejši kot prejšnja leta. Menim, da imamo vsaj enakovredno ekipo ACH Volleyju, če ne boljše,« je pred začetkom sezone napovedal bloker Calcita Volleya Uroš Pavlović, eden od treh članov kamniške vrste, ki je že nosil tudi dres ACH Volleyja. Njegove besede so se izkazale za umestne že na začetku prvenstva, na katerem so Kamničani kazali bolj prepričljive predstave, dodatno pa jih je potrdila tudi sama medsebojna tekma.

V njej so bili gostitelji prepričljivo boljši, in to v vseh nizih ter v vseh elementih, najbolj pa v igri ob mreži. Nekaj trenutkov krize so imeli le v tretjem nizu, ko so zapravili vodstvo in se znašli v zaostanku. A tudi iz tega so se znali rešiti, tako da je lahko njihov trener Mladen Kašić, prav tako nekdanji član ACH Volleya, lahko zadovoljen.

Calcit Volley, ACH Volley, DP, odbojka, 2023, Nik Mujanović Foto Klemen Brumec

Ljubljanska vrsta, ki je pred sezono pomladila ekipo, ni pokazala veliko, tako da jo čaka precej dela, če bo želela ubraniti naslov oziroma Calcitu preprečiti uresničitev sanj, da po dolgih letih čakanja spet osvoji naslov državnega prvaka.

Mladen Kašić, trener Calcit Volleyja: »Imamo zelo dobro ekipo, igralci poslušajo in delajo natančno tisto, kar se dogovorimo. Malo mi je žal, da smo v tretjem nizu po vodstvu s 7:1 popustili in dovolili Ljubljančanom, da so celo prišli do vodstva. Dobro, v tej tekmi za to nismo bili kaznovani, toda prišle bodo kakšne druge, ko se bo to zgodilo. Seveda je lepo zmagati, toda v letošnji sezoni se bomo z ACH Volleyjem srečali še nekajkrat, je pa res, da smo dobili manjšo psihološko prednost. Ne smemo pozabiti, da ima ACH nekaj težav s poškodbami, imajo mlado ekipo, toda ne glede na vse, smo prikazali resnično dobro igro, veseli pa me, da se je zbralo tako veliko gledalcev.«

Radovan Gačič, trener ACH Volleyja: »Kamničani so odigrali normalno tekmo, ki so jo sposobni igrati v tem trenutku. Zasluženo so zmagali, medtem ko smo mi preslabo servirali, preslabi smo bili v napadu. Imamo še določene težave, ki jih bomo morali popraviti in to je to. Letos bo še veliko medsebojnih dvobojev, tako da je časa dovolj. Naša naloga je, da se pripravimo na naslednje tekme in izboljšamo svojo igro.«

Calcit Volley - ACH Volley (3:0)

Športna dvorana Kamnik, gledalcev 500, sodnika: Milojević, Jovanović.

Calcit Volley: Planinšič 2 (1 blok), Vinkovič, Lazar 1 (1 as), Karadža Pevc, Košenina, Nikolić 8 (2 bloka), J. Okroglič 8 (1 blok), Bošnjak 12 (2 bloka), Mitrašinović 1, Brunet, Oman, Bakonji, Mujanović 9 (2 blka), Pavlović 9 (2 asa, 4 bloke).

ACH Volley: Mejal, Jo. Kržič 3 (3 bloke), Šket 5, Najdič 2 (2 asa), Marovt 3, Koncilja 4 (2 bloka), Kovačič, Gjorgiev 12, Sešek, Pokeršnik 9 (1 blok), Videčnik.