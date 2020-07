Cam Newton v Bradyjeve čevlje

Boston

Tom Brady bo kariero nadaljeval v Tampi. FOTO: Kyle Terada/AFP

Spoštovanje, ne denar

- Najuspešnejše moštvo v ligi NFL ameriškega nogometa, New England Patriots, je potrdilo zamenjavo za veterana, ki bo kariero nadaljeval v Tampa Bay Buccaneers. Na štadion Gillette v Foxboroughu se seli podajalec (quarterback)iz Carolina Panthers.Newton (31) naj bi se z moštvom iz Bostona dogovoril o enoletni pogodbi. Pri Carolini je igral devet sezon, moštvo je leta 2016 popeljal na superbowl, kjer je izgubil z Denverjem. V tej sezoni je bil izbran za najbolj koristnega igralca (MVP). Bil je prvi izbor na naboru leta 2011. Panterji so ga izpustili marca, potem ko je bil decembra lani operiran na stopalu.Newton drži rekord med podajalci po pretečenih jardih v eni sezoni. Je tudi edini igralec v NFL, ki je v šestih sezonah podal za 3000 jardov in pretekel 500 jardov.Brady, šestkratni dobitnik šampionskega prstana s Patriots, se je odločil pri 42 letih preizkusiti v Tampi. Sezona v NFL se bo začela 10. septembra.Newton naj bi prišel k New Englandu za pičlih 550.000 dolarjev in bi lahko zaslužil 7,5 milijona dolarjev. Izjavil je, da ne prihaja zaradi denarja, ampak spoštovanja.