Čari Buttonove boljše polovice

Brittny Ward ima devet mesecev po porodu brezhibno postavo, a najpomembneje je, da sta zdaj z Jensonom Buttnom oče in mati sinčka Hendrixa. FOTO: dailymail



Januarsko dekle Playboyja

- Svetovni prvak v formuli 1 iz leta 2009je imel v preteklosti hitro življenje tako na stezah kot v zasebnem življenju. Še posebej partnerstvo z argentinsko-japonsko manekenkoje bilo na očeh javnosti, decembra 2014 se je z lepotico na Havajih tudi poročil.Ločila sta se leto dni po sklenitvi zakona, leta 2016 pa se je začel dirkač dobivati z ameriško manekenko in Playboyjevim modelom. Junija dve leti pozneje sta se zaročila, lanskega julija pa se jima je rodil sin. Devet mesecev po rojstvu pa je Brittny zdaj na družabnih omrežjih presenetila s sliko zgoraj brez in pri tem pokazala, da ima dobra pol leta po porodu brezhibno postavo.Button v zadnjih letih ni več v formuli 1, vozi v manj pomembnih avtomobilističnih tekmovanjih, pač tudi leta, 40, in motivacija so pokazali svoje. A 29-letna Kalifornijka Brittny Ward je v polni formi, svojo nosečnost pa je na golih slikah, na instagramu ima 312.000 sledilcev, redno dokumentirala.Z manekenstvom se ja začela udejanjati že pri 12 letih, kasnej je bila dekle v ringu, ki je nosila številke rund bojev ekstremnih borilnih veščin. Na teh tekmovanjih jo je odkrila vrhunska agencija za menekenke. Januarja leta 2015 je bila miss meseca pri Playboyju, med dosežke lahko vpišemo tudi to, da ima lastno znamko kopalnih oblačil.Sinček Hendrix je sicer pred kratkim uspešno prestal operacijo zaradi nepravilnega razvoja kolka. Jenson Button je bil pred kratkim udeležen v nesreči, njegovo vozilo je utrpelo veliko škodo, a nekdanji član cirkusa formule 1 pravi, da zdaj, ko je oče, na cesti resnično ne pretirava pri hitrosti vožnje. "Tam, kjer živim, je omejitev 40 km/h, to tudi upoštevam," pravi Britanec.