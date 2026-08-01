  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Zvezdnik formule 1 kuje načrte za nadaljevanje kariere

Dirkač Williamsa si po končani karieri v kraljici motošporta želi novih izzivov, nastopil bo na tudi na eni najtežjih vzdržljivostnih dirk.
Španec že kuje načrte za nadaljevanje svoje športne poti. FOTO: Marton Monus/Reuters
Galerija
Španec že kuje načrte za nadaljevanje svoje športne poti. FOTO: Marton Monus/Reuters
M. Ru.
1. 8. 2026 | 16:12
2:20
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Španski dirkač Carlos Sainz mlajši že razmišlja o življenju po formuli 1. Voznik Williamsa je razkril, da si po koncu kariere v kraljevskem avtomobilističnem razredu želi nastopiti na sloviti vztrajnostni dirki 24 ur Le Mansa, odprt pa je tudi za dirkanje z avtomobili razreda GT3.

image_alt
Pošiljali so ga že v pokoj, odgovoril jim je na najboljši možni način

Enaintridesetletnik je o svojih načrtih spregovoril v podkastu Team Torque, ki ga pripravlja skupaj z moštvenim kolegom Alexom Albonom. Na vprašanje, kako si predstavlja svojo prihodnost čez deset ali petnajst let, je odgovoril, da bo zagotovo ostal v avtomobilskem športu.

»Rad bi dirkal v kakšni drugi kategoriji. Le Mans je zagotovo ena mojih velikih želja,« je dejal Sainz. Poleg nastopa na znameniti 24-urni preizkušnji, kjer bi si želel tekmovati v najmočnejšem razredu hypercar, ga mika tudi nastopanje z avtomobili GT3.

»Če bi lahko sestavili dobro ekipo prijateljev za GT3, bi v tem res užival,« je dodal. Po njegovih besedah bi rad po koncu kariere avtomobilski šport doživljal na drugačen način kot danes. »Zdaj imamo veliko odgovornost, pritisk in obveznost do ekipe, da dosegamo rezultate. V prihodnosti bi rad dirkal predvsem zaradi lastnega užitka. Mislim, da je to najlepši način ukvarjanja z avtomobilskim športom,« je pojasnil Sainz, ki je sicer tudi tesni prijatelj sloveskega kolesarja Tadeja Pogačarja. 

Sainz sicer preživlja zahtevno sezono pri Williamsu. Po dosedanjem delu prvenstva je s šestimi točkami 15. v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Williams pa z 11 točkami zaseda deveto mesto med konstruktorji. Po poletnem premoru se bo sezona formule 1 nadaljevala med 21. in 23. avgustom z veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Formula 1

Češki predsednik ložo zamenjal za fotoaparat

Češki predsednik države Petr Pavel je na dirkališču Hungaroring v objektiv lovil dirkače formule 1.
27. 7. 2026 | 09:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Gajser na Češkem vesel, Verstappen na Madžarskem brez besed

Pester vikend v motošportih je prinesel stopničke Tima Gajserja na VN Češke in izvrstno predstavo Maxa Verstappna na Hungaroringu.
26. 7. 2026 | 18:13
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Antonelli razkril očetovo grožnjo, sinu bi »vrat raztegnil kot piščancu«

Mladi dirkaški as Kimi Antonelli je pred veliko nagrado Madžarske izdal, kaj mu je po zmagi v Belgiji povedal oče.
24. 7. 2026 | 11:13
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Plačna kapica v ligi NBA ne raste tako hitro, kot predvideva kolektivna pogodba. Razliko bo leta 2028 čutil tudi Luka Dončić.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga narodov

V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nesreča na treningu

Primoža Rogliča zbil avtomobil

Slovenski kolesarski zvezdnik je razkril, da bo zaradi lažjih poškodb izpustil enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.
31. 7. 2026 | 18:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Carlos Sainzformula 1kariera

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Požar v bližini Bordeauxa pod nadzorom

Požar je v departmaju Gironde ob atlantski obali v bližini Bordeauxa uničil okoli 42.000 hektarjev borovega gozda in približno 240 hiš.
1. 8. 2026 | 17:04
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Menstruacija in poletje

Poletje od žensk zahteva kar nekaj iznajdljivosti

Menstruacija poleti: tampon, vložek ali menstrualna skodelica?
1. 8. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Španija jezna na sebične evropske države

Ursula von der Leyen se v odzivu brani, da je EU Španiji ponudila pomoč »že od samega začetka«.
1. 8. 2026 | 16:57
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Baskovska klasika

Omrzel hiter v Baskiji, kralj San Sebastiána ostaja Remco Evenepoel

Na najprestižnejši španski ter baskovski enodnevni dirki se je zmage razveselil drugi z letošnjega Toura, ki je v šprintu premagal Richarda Carapaza.
Matic Rupnik 1. 8. 2026 | 16:47
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Ob vozilu policija našla trupli in orožje

Motiv dejanja še ni znan. Kriminalistična preiskava poteka.
1. 8. 2026 | 16:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Španija jezna na sebične evropske države

Ursula von der Leyen se v odzivu brani, da je EU Španiji ponudila pomoč »že od samega začetka«.
1. 8. 2026 | 16:57
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Baskovska klasika

Omrzel hiter v Baskiji, kralj San Sebastiána ostaja Remco Evenepoel

Na najprestižnejši španski ter baskovski enodnevni dirki se je zmage razveselil drugi z letošnjega Toura, ki je v šprintu premagal Richarda Carapaza.
Matic Rupnik 1. 8. 2026 | 16:47
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Ob vozilu policija našla trupli in orožje

Motiv dejanja še ni znan. Kriminalistična preiskava poteka.
1. 8. 2026 | 16:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo