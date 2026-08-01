Zvezdnik formule 1 kuje načrte za nadaljevanje kariere

Španski dirkač Carlos Sainz mlajši že razmišlja o življenju po formuli 1. Voznik Williamsa je razkril, da si po koncu kariere v kraljevskem avtomobilističnem razredu želi nastopiti na sloviti vztrajnostni dirki 24 ur Le Mansa, odprt pa je tudi za dirkanje z avtomobili razreda GT3.

Enaintridesetletnik je o svojih načrtih spregovoril v podkastu Team Torque, ki ga pripravlja skupaj z moštvenim kolegom Alexom Albonom. Na vprašanje, kako si predstavlja svojo prihodnost čez deset ali petnajst let, je odgovoril, da bo zagotovo ostal v avtomobilskem športu.

»Rad bi dirkal v kakšni drugi kategoriji. Le Mans je zagotovo ena mojih velikih želja,« je dejal Sainz. Poleg nastopa na znameniti 24-urni preizkušnji, kjer bi si želel tekmovati v najmočnejšem razredu hypercar, ga mika tudi nastopanje z avtomobili GT3.

»Če bi lahko sestavili dobro ekipo prijateljev za GT3, bi v tem res užival,« je dodal. Po njegovih besedah bi rad po koncu kariere avtomobilski šport doživljal na drugačen način kot danes. »Zdaj imamo veliko odgovornost, pritisk in obveznost do ekipe, da dosegamo rezultate. V prihodnosti bi rad dirkal predvsem zaradi lastnega užitka. Mislim, da je to najlepši način ukvarjanja z avtomobilskim športom,« je pojasnil Sainz, ki je sicer tudi tesni prijatelj sloveskega kolesarja Tadeja Pogačarja.

Sainz sicer preživlja zahtevno sezono pri Williamsu. Po dosedanjem delu prvenstva je s šestimi točkami 15. v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Williams pa z 11 točkami zaseda deveto mesto med konstruktorji. Po poletnem premoru se bo sezona formule 1 nadaljevala med 21. in 23. avgustom z veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu.