    Drugi športi

    Carlsen in Gorjačkina prvaka

    Darja Kapš o svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah.
    Magnus Carlsen blesti v vseh disciplinah. FOTO: Mahmud Hams/AFP
    Magnus Carlsen blesti v vseh disciplinah. FOTO: Mahmud Hams/AFP
    Delo
    30. 12. 2025 | 14:27
    3:57
    Ob zaključku leta je že tradicionalno na sporedu svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah, ki ga po devetih letih znova gosti Doha. Udeležba je izjemna. V odprti konkurenci nastopa 247 šahistov iz 64 držav, med njimi kar 164 velemojstrov. Prisotna je večina najboljših igralcev s svetovne lestvice na čelu s prvim šahistom sveta Magnusom Carlsenom. Tudi v ženski konkurenci se je zbrala elitna zasedba. Med 141 šahistkami je prvo ime aktualna svetovna prvakinja Ju Wenjun.

    V nedeljo zvečer se je končal prvi sklop tekmovanja v pospešenem tempu. V odprti konkurenci je vnovični naslov svetovnega prvaka osvojil Magnus Carlsen, v ženski pa je do svojega prvega tovrstnega naslova v karieri prišla ruska velemojstrica Aleksandra Gorjačkina.

    Carlsen je turnir končal z 10,5 točke iz 13 partij, kar je zadostovalo za prepričljivo zmago, saj je najbližje zasledovalce prehitel za celo točko. Kljub nekoliko slabšemu začetku je na zadnji dan prvenstva znova pokazal prepoznavno moč – zabeležil je tri zaporedne zmage in si že pred zadnjim krogom zagotovil odločilno prednost. Hitri remi v zadnji partiji proti velemojstru Anishu Giriju je bil dovolj za novo zlato kolajno.

    Norvežan je s tem osvojil že šesti naslov svetovnega prvaka v pospešenem šahu (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 in 2025). To je obenem že njegov 19. skupni naslov svetovnega prvaka v različnih šahovskih disciplinah. Povsem mogoče je, da bo v naslednjih 48 urah osvojil še okrogli dvajseti naslov in s tem še povečal rekord v številu osvojenih lovorik. Njegovi dosežki so še toliko bolj impresivni, ker uspešno blesti v vseh časovnih disciplinah: petkrat je bil svetovni prvak v klasičnem šahu, šestkrat v hitropoteznem in osemkrat v pospešenem šahu.

    Po Carlsenovih besedah je njegova odločilna prednost pred tekmeci miselnost – vedno igra izključno na zmago in prvo mesto. Prav ta pristop mu daje psihološko prednost pred drugimi, ki se pogosto preveč ukvarjajo z obstranskimi zadevami, kot so nagrade in preračunavanje rezultatov. Drugo mesto v odprti konkurenci so si s po 9,5 točke razdelili velemojstri Vladislav Artemiev, Arjun Erigaisi, Hans Niemann in Leinier Domínguez Perez. Po dodatnih kriterijih je srebrno medaljo osvojil Artemiev, bronasto pa Erigaisi.

    V ženski konkurenci je bil razplet bistveno bolj napet. Pred zadnjim krogom so bile na vrhu kar tri šahistke z enakim izkupičkom: Zhu Jiner (Kitajska), Aleksandra Gorjačkina in branilka naslova Humpy Koneru (Indija). Ker po zadnjem krogu rednega dela ni bilo odločitve o zmagovalki, sta se za naslov po pravilih pomerili najboljši dve po dodatnih kriterijih. V podaljšku je Gorjačkina dobila prvo partijo, drugo pa remizirala, kar ji je zadostovalo za osvojitev prvega naslova svetovne prvakinje. Zhu Jiner je osvojila srebrno, Koneru pa bronasto kolajno.

    Elitno prvenstvo v Dohi se s tem ne končuje. Že danes je na sporedu svetovno prvenstvo v hitropoteznem šahu, kjer bodo v odprti in ženski konkurenci znova nastopili najboljši šahisti sveta. Slovenskih predstavnikov tokrat na tekmovanju ni. Izjemi sta velemojstrica Ana Srebrnič, ki v Dohi sodeluje v organizacijski ekipi FIDE kot sodnica, in Laura Unuk, ki prvenstvo spremlja kot komentatorka na priljubljeni spletni platformi Lichess.

