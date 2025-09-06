  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Čarovnija Maxa Verstappna in najhitrejši krog v zgodovini Formule 1

    Max Verstappen je s presenetljivo zmago v kvalifikacijah Monze postavil nov rekord proge in ugnal favorizirana McLarna.
    Zmagovalni krog je bil najhitrejši v zgodovini F1 glede na povprečno hitrost. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Zmagovalni krog je bil najhitrejši v zgodovini F1 glede na povprečno hitrost. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Š. R., STA
    6. 9. 2025 | 18:07
    6. 9. 2025 | 19:11
    2:42
    A+A-

    Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je poskrbel za prvovrstno presenečenje v Monzi in si na današnjih kvalifikacijah privozil najboljši startni položaj za nedeljsko veliko nagrado Italije.

    V napetem boju je za pičlih 77 tisočink sekunde premagal Britanca Landa Norrisa (McLaren) in ob tem postavil nov rekord proge.

    McLarnova dirkača Lando Norris in Oscar Piastri sta ostala brez pričakovanega prvega mesta. FOTO: Philippe Lopez/AFP
    McLarnova dirkača Lando Norris in Oscar Piastri sta ostala brez pričakovanega prvega mesta. FOTO: Philippe Lopez/AFP

    Z neverjetnim časom 1:18,792 je Max Verstappen odpeljal ne le najhitrejši krog v zgodovini Monze, temveč tudi najhitrejši krog v zgodovini formule 1 glede na povprečno hitrost, ki je presegla 257 km/h, poroča Guardian.

    Za Nizozemca, ki v tej sezoni ni vajen zmagovati v kvalifikacijah proti dominantnima dirkačema McLarna, je bil to 45. »pole position« v karieri.

    Max Verstappen si je na kvalifikacijah v Italiji privozil svoj 45. najboljši startni položaj v karieri. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
    Max Verstappen si je na kvalifikacijah v Italiji privozil svoj 45. najboljši startni položaj v karieri. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

    »Klasični Verstappen,« je za Sky Sports F1 komentiral Martin Brundle. »Iz rokavov je potegnil krog, našel hitrost in samozavest ter se predal. Tole pol-pozicijo je naravnost ukradel McLarnoma.«

    Dirkača McLarna sta tako ostala brez pričakovanega prvega mesta. Za Landom Norrisom je bil tretji vodilni v skupnem seštevku, Avstralec Oscar Piastri. Za vodilno trojico sta kvalifikacije končala dirkača domačega Ferrarija, Charles Leclerc in Lewis Hamilton, kar je bilo manj od pričakovanj številnih navijačev. Hamilton bo sicer zaradi kazni s prejšnje dirke na Nizozemskem dirko začel šele z desetega mesta.

    Dirkača domačega Ferrarija, Charles Leclerc in Lewis Hamilton, sta končala za vodilno trojico. FOTO: Philippe Lopez/AFP
    Dirkača domačega Ferrarija, Charles Leclerc in Lewis Hamilton, sta končala za vodilno trojico. FOTO: Philippe Lopez/AFP

    Iz tretje vrste bosta tako startala oba Mercedesa, ki sta danes dosegla šesti (George Russell) in sedmi čas (Andrea Kimi Antonelli).

    Nekdanji svetovni prvak Nico Rosberg je bil za Sky Sports nad Verstappnovo predstavo navdušen: »Vemo, da je eden od petih največjih dirkačev vseh časov. Vožnje, kot je današnja, to le dokazujejo. Mislim, da dirkalnik ni bil vreden prvega mesta, a je v zadnjem trenutku potegnil na plano čarovnijo.«

    Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen bo nedeljsko dirko v Monzi začel s prvega mesta. FOTO: Philippe Lopez/AFP
    Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen bo nedeljsko dirko v Monzi začel s prvega mesta. FOTO: Philippe Lopez/AFP

    Pred Monzo, ki je 16. postaja sezone 2025, ima Oscar Piastri v skupnem seštevku 34 točk prednosti pred Landom Norrisom.

    Dirka se bo v nedeljo začela ob 15. uri.

    Max Verstappenformula 1rekordF1Monza

    Aplikacije
    Aplikacije

    Rusija nad WhatsApp in Telegram, rojeva se super aplikacija Max

    Novo državno aplikacijo Max razvija podjetje VK pod nadzorom Kremlja, Gazprom in Jurija Kovaljčuka, milijarderja iz kroga predsednika Vladimirja Putina.
    6. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Monza
    Monza

    Čarovnija Maxa Verstappna in najhitrejši krog v zgodovini Formule 1

    Max Verstappen je s presenetljivo zmago v kvalifikacijah Monze postavil nov rekord proge in ugnal favorizirana McLarna.
    6. 9. 2025 | 18:07
    Preberite več
    Tenis
    MotoGP
    Eurobasket
    Tenis
