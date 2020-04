FOTO:Čas si krajša tudi z nabijanjem žogice od stene

Ljubljana

Polona Hercog se zdaj posveča tudi zadevam, za katere do zdaj ni imela časa ali volje. FOTO: Tadej Regent/Delo



Po Indian Wellsu na steno v Varaždin



Finančni izpad bo velik

Željko in Polona sta par že več kot sedem let. FOTO: Instagram

- Medtem ko je večina športnikov z mešanimi občutki sprejela preložitev olimpijskih iger na 2021, se najboljša slovenska teniška igralkas tem vprašanjem ne ubada. Olimpijske igre jo zaradi preteklih slabih izkušenj ne zanimajo in se jih tudi naslednje leto ne namerava udeležiti.Devetindvajsetletna Mariborčanka je trenutno 45. igralka sveta in v tem pogledu bi imela pravico nastopa na olimpijskem turnirju. Tam bo nastopilo 56 igralk na podlagi lestvice WTA, preostalih osem pa bodo določili prireditelji, oziroma bodo izbrane po nacionalnem ključu.Hercogova pa za letos ni imela izpolnjenega drugega pogoja, ki je udeležba na tekmovanjih za pokal Fed, in ga tudi za prihodnjo sezono ne namerava doseči, saj kot pojasnjuje, v preteklosti ni imela pravih pogojev za kakovosten nastop.»Dvakrat sem bila na olimpijskih igrah in vsakič sem se domov vrnila razočarana. Predvsem izkušnja iz Ria de Janeira je bila zelo slaba. Sredi teniške sezone sem šla na drug konec sveta, bila tam povsem sama, se pravi brez trenerske podpore ali vsaj soigralk, s katerimi bi lahko vadila,« je povedala za STA.»Gledala sem ostale reprezentance, ki so imele s seboj fizioterapevte, kondicijske trenerje, 'sparing partnerje', ... Tak neprofesionalen odnos me ne zanima, zato že letos Tokia nisem imela v načrtu in tudi naslednje leto ne nameravam nastopiti na olimpijskih igrah,« je dodala Hercogova.Hercogovo je prekinitev sezone ujela sredi priprav za turnir v Indian Wellsu. »Po treningu sem pogledala elektronsko pošto, da vidim žreb turnirja, namesto tega pa sem dobila sporočilo, da je turnir zaradi novega koronavirusa odpovedan. Za vse je bil to velik šok, saj prej ni bilo nobenega govora o tem,« je povedala Mariborčanka.Na hitro si je nato uredila letalsko vozovnico za Evropo, tako da je zdaj že dobre tri tedne v Varaždinu na Hrvaškem pri partnerju in trenerju. Tako kot večina športnikov se v teh dneh posveča zadevam, za katere do zdaj ni imela časa ali volje.»Ohranjam kondicijo, koliko jo lahko. Imam sobno kolo, veliko treniram na stopnicah, hodim v naravo, pred nekaj dnevi pa sem odkrila eno steno in po dolgih letih vanjo nabijala žogico. Sploh se ne spomnim, kdaj bi nazadnje trenirala na steno ... Morda pri desetih letih, tedaj je bilo teh sten ogromno, zdaj pa so praktično vse izginile,« je dejala Polona Hercog.Leto 2019 je bil za igralko iz Kamnice pri Mariboru eno najuspešnejših v karieri. V Švici je točno pred enim letom osvojila tretji naslov WTA v karieri, v Roland Garrosu se je prebila v tretji krog, kar je njen najboljši rezultat med posameznicami na turnirjih za veliki slam, sezono pa je po sedmih letih končala med prvih 50 igralk na svetu.A tako kot v prejšnjih sezonah, ko so bile poškodbe kar njena stalnica, jo je tudi lani ob koncu leta presenetila bolečina.»Sredi decembra me je uščipnilo v hrbtu. Do zdaj nisem imela težav s tem, so se pa kar dolgo vlekle. Še nekaj dni pred turnirjem v Melbournu nisem vedela, ali bo lahko igrala, saj polnega treninga nisem zdržala,« je povedala Hercogova, ki se je na OP Avstralije prebila v drugi krog. To je hkrati ena od treh zmag, ki jih je zabeležila v 2020.Polona Hercog je po podatkih s spletne strani WTA v karieri zaslužila 3,3 milijona evrov. To je vsota, v kateri niso upoštevani davki, hkrati pa je treba vedeti, da igralka iz tega črpa denar za potovanja, trenerja, namestitev, hrano, ...»Izpad turnirjev se nam bo močno poznal. Morda meni, ki sodim v svetovni vrh, manj kot igralkam, ki šele vstopajo v profesionalni tenis in niso tako visoko na lestvicah. Položaj je zelo neugoden, še posebej, ker je pri tenisu veliko potovanj po različnih celinah in državah. Slišim neuradno, da celo razmišljajo, da bi teniška tekmovanja odpovedali kar do konca leta,« pravi Hercogova.Ob tem dodaja, da poleg vsakodnevnega teniškega utripa najbolj pogreša domače.»Staršev nisem videla že dva meseca. Smo sicer v rednih stikih po telefonu, a komaj čakam, da bo vse to mimo in da ju bom lahko objela.«