Če bodo Rusi in Belorusi tekmovali pod svojo zastavo, bo Ukrajina ...

Ukrajina je pripravljena sodelovati na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu, tudi če bodo športniki iz Rusije in Belorusije tam tekmovali pod nevtralno zastavo, je v ponedeljek povedal ukrajinski minister za mladino in šport Vadim Gutcajt za japonsko tiskovno agencijo Kyodo News, navaja poljska tiskovna agencija Pap.

Pred tem je Ukrajina razmišljala o bojkotu iger, če bi ruski in beloruski športniki tekmovali v francoski prestolnici.

»Naši športniki morajo biti na olimpijskih igrah. Naša zastava bo na slavnostnem odprtju, naši športniki bodo zastopali našo državo, da bodo vsi na svetu videli, da Ukrajina je, je bila in bo,« je dejal Gutcajt.

Vendar je določil, da če bosta ruska in beloruska zveza nastopili pod svojo zastavo, ne bodo sodelovali na teh olimpijskih igrah.

Vodja ministrstva je dodal, da je od začetka ruske invazije na Ukrajino umrlo že 340 ukrajinskih športnikov in trenerjev, 343 športnih objektov pa je bilo delno ali popolnoma uničenih.

»Naši športniki se ne morejo mirno pripravljati. Psihično je težko. Ni ga športnika, ki ne bi izgubil kolega, prijateljev, sorodnikov, staršev ali članov ekipe,« je poudaril.

Januarja so iz Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) sporočili, da bodo v Moku razmislil o tem, da bi ruskim in beloruskim športnikom dovolil vrnitev na mednarodna tekmovanja pod določenimi pogoji, eden od njih je, da bodo nastopili pod nevtralnimi obeležji in ne pod svojimi zastavami in grbi.

Nacionalni olimpijski komite Ukrajine je tedaj nasprotoval temu predlogu, češ da je treba športnikom iz omenjenih držav popolnoma prepovedati nastop v Parizu. V uradnem Kijevu so predlagali bojkot iger, če bi Rusom in Belorusom dovolili udeležbo na dogodku.

Mok je 26. julija poslal vabila vsem državam razen Rusiji in Belorusiji. Gutcajt je pojasnil, da je ta odločitev spodbudila Ukrajino, da se je odločila za sodelovanje v olimpijskih kvalifikacijah.