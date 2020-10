FOTO:Če država že ne pomaga, naj vsaj ne škodi klubom

Ljubljana - V času, ko je večina mednarodnih klubskih tekmovanj že v polnem razmahu, so se nekatera slovenska moštva znašla v slabšem položaju v primerjavi s konkurenco. Cedevita Olimpija je prva, ki je bila tudi rezultatsko kaznovana, ker ji je NIJZ odredil karanteno, čeprav bi po pravilih evropskega pokala lahko igrala z zdravimi košarkarji. A škodo so utrpeli tudi drugi klubi, ker slovenska zakonodaja ni usklajena s pravili mednarodnih zvez in vodstev tekmovanj. Zakaj samo 500 ljudi v dvoranah s 5000 sedeži? Stroški testiranj so na plečih klubov.Rašo Nesterović, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije: »KZS v ...