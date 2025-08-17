Kapetan je trpel na klopi, zdaj želi uresničiti neizpolnjen cilj

V nadaljevanju:

Sezona vrhunskih odbojkarjev se zdi neskončna in za telo športnika peklenska. Tudi igralci ne skrivajo, da dolga reprezentančna poletja puščajo telesne in mentalne sledi, a po drugi strani prinašajo priložnosti, ki jih preprosto ne gre zamuditi. Nova bo na septembrskem svetovnem prvenstvu na Filipinih, v Manili bodo Slovenci lovili kolajno s svetovnega prvenstva, pred štirimi leti so za las ostali brez nje. Izzivov je veliko, v prvi vrsti to velja za selektorja Fabia Solija, ki bo moral poiskati mešanico veteranov in sveže krvi, da bo dobro delovala tako na igrišču kot zunaj njega.

»Svetovno prvenstvo je ob olimpijskih igrah v vsakem športu tekmovanje, ki šteje največ, tudi v odbojki ni nič drugače,« si Gregor Ropret ne zatiska oči pred tem, da slovenski reprezentanci na svetovnem odru še nekaj manjka, da bi uresničila sicer pridobljeni ugled. Štiri kolajne z evropskih prvenstev so izvrsten dosežek, na mundialu bodo na Filipinih Slovenci igrali tretjič. Leta 2018 so se na debiju v Italiji in Bolgariji naučili marsikaj o posebnostih tega tekmovanja (12. mesto), pred štirimi leti so v Stožicah začeli pohod proti vrhu, ki se je končal šele v polfinalu na Poljskem. Če bi ga odigrali doma, bi v vitrinah odbojkarske zveze morda (najbrž?) že visela kolajna …