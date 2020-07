Če korona ne bo velemojster, bo 64 polj živih

Ljubljana

Riba v vodi

Evropsko prvenstvo bo v Podčetrtku med 8. in 21. decembrom.

Proračun je približno 300.000 evrov, nagradni sklad 100.000.

SŽ so dale 200.000 evrov, ŠZS je vzela kredit 100.000 evrov.

Za EP vzeli kredit

- V današnjih časih je treba uporabljati glavo, da ne bi izpadel ovca in te ne bi matirali. Tudi na 64 črno-belih poljih tekmec le preži, da te bo prisilil v vdajo ali da ti bo potekel čas za odločilne poteze. Ker pa v športu, šahu in v življenju, tudi politično, ne stojimo na istih bregovih, je šahovska igra odsev življenja.Šahovska zveza Slovenije, ki jo vodi predsednik, je v uvodni partiji morala priznati premoč mednarodnemu (pandemičnemu) mojstru koroni, že maja bi morala organizirati posamično evropsko prvenstvo. No, misleci s figurami naj bi se zdaj v Termah Olimia v Podčetrtku zbrali za igranje med 8. in 21. decembrom, a morda bo korona morebiti medtem tudi pridobila naziv velemojstra in vse ustavila s sicilijanko.Na EP naj bi sicer zbralo 400 šahistov iz 45 držav – odvisno od tedanjih zdravstvenih razmer. Nagradni sklad tekmovanja je 100.000 evrov, tisti pri vrhu že bodo kaj spravili v svoj mošnjiček, zmagovalec denimo 20.000 evrov. EP naj bi bil turnir, na kakršnega smo sicer navajeni, z živim soočanjem nasprotnikov. To pa v šahovskem svetu trenutno ni običaj.»Morebiti bo zaradi varnostnih protokolov obvezna uporaba zaščitnih mask, a motivov za prihod in igranje udeležencem ne bi smelo manjkati. Evropsko prvenstvo šteje tudi kot kvalifikacijsko sito za svetovno, nanj se bo prebilo najboljših 25,« je pojasnila, generalna sekretarka ŠZS, ki je tudi direktorica prvenstva stare celine. Proračun EP je približno 300.000 evrov. Leta 2002 je bila na Bledu denimo šahovska olimpijada., selektor mladinskih reprezentanc in član strokovnega sveta, se v duhu omejenih družbenih stikov zaveda, da se je vse, od življenja do šaha, preselilo na splet. A sami bi rekli, kljub politični smernici za zajezitev virusa, da življenja ne moreš živeti v izolaciji ali na spletu, šah da.»To je velik logistični zalogaj, predstavlja nove izzive in postavlja nove naloge. Gre za upoštevanje poštenosti, tu je več skušnjav za uporabo nedovoljene računalniške pomoči. Prisotno je tudi vprašanje spletne tehnologije, ta v vseh državah ne dosega enakih standardov. Zato se tudi pojavlja dvom o legitimnosti izidov na spletnih turnirjih.Eni šahisti so se v njih dobro znašli, drugi ne. Svetovni prvakse v novi različici počuti kot riba v vodi. Tudi letošnja olimpijada bo spletna,« je ocenil Šebenik.Lahko ga veseli dejstvo, da je 16-letnina turnirju v Avstriji izpolnil tretji pogoj za naslov mednarodnega mojstra, tako da je tretji z lanskega mladinskega SP v pospešenem šahu najmlajši s tem nazivom v Sloveniji. Omenili smo politiko, član upravnega odbora ŠZSzavrača javne kritike delovanja zveze in namen politizacije šaha s strani, očeta mladega igralca. Tudi očitki o nenamenski porabi sredstev po Bandljevi oceni niso upravičeni, ŠZS je denimo od pokrovitelja Slovenskih železnic prejela 200.000 evrov.Tudi mladinski šah bi bil lahko za izobraževanje deležen dela teh sredstev, so očitki opozicije ŠZS. Ta je za EP vzela tudi kredit, 100.000 evrov naj bi ga šlo za kotizacijo evropski zvezi in del nagradnega sklada. Bandelj je dodal, da račune redno polagajo fundaciji za šport in resornemu ministrstvu.