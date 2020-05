FOTO:Če mislijo, da so kupili številko 2, se motijo

Ljubljana - »Jezi me, ker se na vsako dirko podajam s ciljem osvojiti sedmo mesto. Vem, da zmorem več, če bom nekega dne dobil priložnost boriti se za naslov svetovnega prvaka, jo bom izkoristil,« je avgusta lani pred VN Madžarske razmišljal Carlos Sainz ml. Ni vedel, da bo prišla tako kmalu. Pri Ferrariju je cilj vedno samo eden – zmaga.»Vsi, ki ne vozimo za tri najboljša moštva, razmišljamo tako. Vsi smo bili pred prihodom v formulo 1 prvaki v drugih kategorijah in vajeni zmagovati. Potem pa minevajo leta, ko ne okusiš slasti zmage. To ubija duha. Verjamem, da ljudje vidijo moj talent, in da tisti, ki poznajo F1, cenijo moje ...