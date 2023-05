Če ne bi imel podpore, ne bi šel z glavo skozi zid

V nadaljevanju preberite:

Kako je Luka Kuralt, ki je letos prevzel vodenje članske ekipe pri judoističnem klubu Bežigrad, podoživel svoj uspešni trenerski ognjeni krst na članskem svetovnem prvenstvu in podvig srebrne Andreje Leški, katere so po njegovem prednosti 26-letne Koprčanke, kako je bil dve leti starejši Ljubljančan v Dohi zadovoljen s preostalimi varovanci Kajo Kajzer, Patricijo Brolih in Martinom Hojakom, zakaj je leta 2014 končal svojo športno pot, kakšni so njegovi načrti in cilji za naprej, do kam segajo njegove sanje ...