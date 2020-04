»Če odpade še EP, sezona povsem izgubljena«

Ljubljana

- Kraljica športov je že mesec dni osamljena na svojem gradu. Čaka na princa, da bi jo v stvarno življenje obudil s poljubom, kuga onkraj grajskih zidov, ki se širi, je tudi lepotico modre krvi prisilila v osamo – tako kot njene številne podanike po svetu. Eden od njih je najboljši slovenski atletTekač na 400 m iz Vodic pri Ljubljani v karantenskem času zaradi omejitve okužb z virusnim pandemonom vadi po prilagojenem programu, po preložitvi olimpijskih iger v Tokiu za eno leto pa si je za nalogo zadal, da čim prej izpolni časovno normo za športni vrhunec štiriletja.Ta je 44,90, torej bi moral teči okoli državnega rekorda iz leta 2017 (44,84), za letos predvideno evropsko prvenstvo v Parizu, luč v mestu luči naj bi ugledalo konec avgusta, je norma 46,40.A za slabo voljo med atleti je pred dnevi poskrbela odločitev svetovne atletske zveze, da izidi v obdobju med letošnjim 4. aprilom in 20. novembrom ne bodo šteli za uvrstitev na OI 2021. Doslej dosežene norme pa bodo obveljale. Doseženi rezultatski kriteriji za olimpijske igre 2021 bodo spet veljali od 1. decembra letos, a tu je tudi »majhna« malenkost, svoje bo moral reči tudi koronavirus, ki nas ogroža. Ali bo izginil, se potuhnil, ali pa ...Kvalifikacijsko obdobje za doseganje norm za OI, ki se je začelo leta 2019, bo tako daljše za štiri mesece in se bo končalo 29. junija 2021. »Odločitev ni dobra za nobenega. Zakaj bi tudi bila, s tem sezona ni smiselna. Glede norme za olimpijske igre je zdaj tudi vprašanje, kako se bo vse skupaj izvedlo. Upam, da bo letos vsaj evropsko prvenstvo, da bom pred tem odtekel normo za omenjeno tekmovanje,« Janežič opozarja na trn v odločitvi svetovne atletike.No, veljaki so se za to odločili, ker atleti in atletinje pri svojih treningih v izolaciji nimajo enakih razmer. »No, glede na položaj je bila odločitev o preložitvi olimpijskih iger v Tokiu pričakovana. To se mi ne zdi problematično, bolj to o doseganju norme za omenjeno tekmovanje.Močno pa upam, da evropsko prvenstvo letos bo, le tako bi se dalo rešiti sezono. Če bo odpadlo še to, sezona ne bo smiselna, izgubljena bo,« se zaveda 24-letni Janežič, ki je lani za nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi zaradi nedoseženih mednarodnih kriterijev izvedel tik pred zdajci, dobil je povabilo, v Katar pa na vrat na nos prišel z dopusta v Italiji.Na Arabskem polotoku je imel tudi zadnji tekmovalni tek na odprtem, prvega dne oktobra je v uvodnem krogu kvalifikacij na 400 m odtekel skupno 33. izid, čas je bil 46,84, med 41 uvrščenimi. S tem se razumljivo ni prebil med polfinaliste, a takšen nastop je bil kot omenjeno posledica višjih okoliščin.No, zdajšnji trenutek ni lahek tudi zaradi vadbenih razmer, na atletskem štadionu je namreč vse popolnoma druga pesem. »Težko je trenirati, seveda vadba poteka po prilagojenem programu. Ene stvari oddelam doma, druge v naravi. A ne morem opraviti šprintov na razdaljo, vaditi štarta, delati na hitrosti, pogrešam tudi vaje za moč v fitnesu.Znajdem se po svoje, toda ni lahko. Enkrat na teden se slišim s trenerjemza prilagojeni program treningov, a trenutno nimamo kaj, za vse je enako,« pove. No, morebiti so za nevedneže zdaj v težjem položaju od tekačev na kratke proge dolgoprogaši, ki morajo pač zunaj oddelati svojo kilometrino.»Dolgoprogaši lažje delajo, mi šprinterji zdaj ne moremo vaditi štarta iz blokov, potrebujemo specifično vadbo, tega pa se ne da postoriti, če nisi na štadionu,« navrže eden od vodilnih evropskih tekačev na štadionski krog. »Če bodo evropsko prvenstvo v Parizu izvedli, srčno upam, da bomo pred njim lahko tekmovali na, denimo, treh, štirih, petih mitingih.Če tega prvenstva ne bo, ob tem, da so bile že prestavljene olimpijske igre, letos tako ne bo večjih tekmovanj, norme za Tokio se tako ali tako ne bo dalo doseči oziroma ne bo veljala, bi bila ob takšnem razvoju dogodkov zato letošnja atletska sezona izgubljena,« je svojemu mnenju piko na i pribil Janežič.​Torej, v današnjem modernem svetu se mora zgoditi romantična pravljica. Najti se mora pogumni princ na belem konju, ki bo v boju premagal krvoločnega pandemona, kraljico športov v osami s poljubom obudil v stvarno življenje in nato bosta srečno živela do konca svojih dni. Tako kot mi vsi.