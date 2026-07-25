Če rad poiščeš kaj novega, je Kitajska super dežela

Prvi del reprezentančne sezone se za slovensko odbojkarsko reprezentanco bliža koncu. S tremi turnirji rednega dela lige narodov so opravili skorajda brezhibno, z le dvema praskama, zdaj sledi nagrada in priložnost za odličje, ki v vitrinah odbojkarske zveze še manjka. Slovenija znova odhaja na zaključni turnir v Ningbo, v nasprotju z lansko sezono tokrat v vlogi ne ravno favorita, kandidata za polfinale in dve bitki za kolajno pa zagotovo. Pred logistično zahtevnim potovanjem na Kitajsko je vodja reprezentance Alen Djordjevič v pogovoru za Delo odkril, kaj čaka slovenske odbojkarje v naslednjih dneh. Kaj vse vas čaka na poti na Kitajsko? V soboto ob 6. uri zjutraj se bomo odpravili izpred hotela v Ljubljani proti Dunaju z avtobusom. Ob 13.30 imamo nato direkten let do Xi'ana, kjer ...