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Če rad poiščeš kaj novega, je Kitajska super dežela

Vodja slovenske moške reprezentance Alen Djordjevič pojasnjuje, kakšen logistični zalogaj je zaključni turnir v Ningboju. Slovenci v sredo s Turki.
Slovenci so si priigrali privilegij, da F8 na Kitajskem začnejo kot nosilci. 2026 Foto Volleyballworld
Galerija
Slovenci so si priigrali privilegij, da F8 na Kitajskem začnejo kot nosilci. 2026 Foto Volleyballworld
Nejc Grilc
25. 7. 2026 | 05:10
5:41
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Prvi del reprezentančne sezone se za slovensko odbojkarsko reprezentanco bliža koncu. S tremi turnirji rednega dela lige narodov so opravili skorajda brezhibno, z le dvema praskama, zdaj sledi nagrada in priložnost za odličje, ki v vitrinah odbojkarske zveze še manjka. Slovenija znova odhaja na zaključni turnir v Ningbo, v nasprotju z lansko sezono tokrat v vlogi ne ravno favorita, kandidata za polfinale in dve bitki za kolajno pa zagotovo. Pred logistično zahtevnim potovanjem na Kitajsko je vodja reprezentance Alen Djordjevič v pogovoru za Delo odkril, kaj čaka slovenske odbojkarje v naslednjih dneh. Kaj vse vas čaka na poti na Kitajsko? V soboto ob 6. uri zjutraj se bomo odpravili izpred hotela v Ljubljani proti Dunaju z avtobusom. Ob 13.30 imamo nato direkten let do Xi'ana, kjer ...

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odbojkaAlen Djordjevičliga narodovintervjuslovenska odbojkarska reprezentancaKitajska

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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