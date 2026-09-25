Čebulj brez ovinkarjenja: Bili so bolj potrpežljivi, zbrani in zasluženo zmagali

Slovenski odbojkarji so po porazu proti Poljski z 0:3 ostali brez četrtega finala na evropskih prvenstvih, a v Milanu ostajajo v igri za peto kolajno. Selektor Fabio Soli in Klemen Čebulj sta poraz pripisala predvsem kakovosti tekmeca, obenem pa poudarila, da ga je treba čim prej pozabiti in v soboto dati maksimum.

»Igrali smo bolje kot zadnjič, ko smo se s Poljsko pomerili v ligi narodov. To tekmo imam še povsem živo v spominu in danes smo zaigrali drugače. Bili smo boljši na servisu ter v bloku in obrambi. Morda Poljska danes tudi ni bila na tisti najvišji ravni, a konstantnost Poljakov ne dopušča veliko priložnosti. Takšne priložnosti smo si v prvem in drugem nizu priigrali, vendar smo preveč razmišljali ali komplicirali,« je po polfinalnem dvoboju dejal Soli.

Slovenci in Poljaki so stari znanci. Merili so se že v četrtem zaporednem polfinalu evropskega prvenstva, tako kot pred tremi leti pa so bili uspešnejši branilci naslova.

S trikratnimi svetovnimi prvaki in aktualnimi olimpijskimi podprvaki so se Slovenci letos dvakrat pomerili tudi v ligi narodov, Poljaki pa so se jim v izločilnih bojih oddolžili za poraz v ligaškem delu.

Tokrat so Slovencem zadali nov boleč udarec in jih premagali še šestič na zadnjih sedmih medsebojnih dvobojih v izločilnih bojih v vseh tekmovanjih.

»Čustva nam niso vedno dopustila prave izbire«

V uvodnih dveh nizih so Solijevi izbranci zaostajali, a bili ves čas blizu tekmecem. Nekoliko jim je zmanjkalo predvsem v končnicah, v tretjem pa so zapravili manjšo uvodno prednost.

»Čustva nam niso vedno dopustila prave izbire v pravem trenutku. V določenih trenutkih prvih dveh nizov se nismo odrezali najbolje. Škoda, še posebej glede na telesno pripravljenost, ki jo trenutno lahko prikažemo na igrišču. Nato nismo uspeli zadržati ravni igre, ki jo potrebuješ, če želiš premagati Poljsko. Kljub vsemu smo imeli danes nekaj več priložnosti, a se moramo iz tega kaj naučiti,« je dodal italijanski strateg.

Poljaki pa niso prevladovali le na parketu, temveč tudi na milanskih tribunah. Povratnik v reprezentanco Čebulj pravi, da ga poljsko vzklikanje ni vrglo iz tira.

»Nihče me več ne more sprovocirati. V tisti akciji z dotikom in preverjanjem posnetka smo na koncu vsi vedeli, da sem se na žalost dotaknil žoge. Poskušal sem potegniti dodatno energijo iz navijačev. Nič kaj ni bilo negativnega.«

Tekmo je 34-letni sprejemalec ocenil precej neposredno.

»Poljska je naredila dosti več kot mi. Skušali smo igrati s čustvi in našo najboljšo odbojko, ki smo jo v tem trenutku lahko pokazali. Na drugi strani so Poljaki pokazali, da so bolj potrpežljivi, zbrani in nas enostavno pošteno premagali.«

Že čez manj kot 24 ur po novo kolajno

Slovenci bodo že čez manj kot 24 ur igrali tekmo za bron. Prav to odličje branijo z zadnjega prvenstva pred tremi leti, ob tem pa so bili še trikrat evropski podprvaki, v letih 2015, 2019 in 2021.

Tekmec še ni znan, to bo poraženec večernega polfinala med Finsko in Francijo.

»Zdaj je predvsem pomembno, da zremo naprej proti naslednji tekmi. Ne smemo pozabiti vsega, kar smo dosegli do zdaj. Hkrati imamo novo priložnost. Osredotočiti se moramo neposredno na bistvo, se začeti pripravljati na tekmo, se takoj odpraviti počivat in jutri stopiti na igrišče z najboljšo možno energijo, da damo vse od sebe, s čimer razpolagamo,« je dejal Soli.

Čebulj je prav tako napovedal, da je čas za novo medaljo.

»Nov dan, nova tekma. Zagotovo bo težko zbrati misli, toda smo dovolj zreli. Vemo, kaj smo vsi skupaj dali skozi vsa ta leta. Enostavno moramo odmisliti poraz, skušati čim prej zaspati in se regenerirati za tekmo, ki nas čaka že zelo zgodaj.«

Za konec je opozoril, da lahkega tekmeca v boju za bron ne bo.

»Tekma bo zelo težka, kdorkoli bo stal na drugi strani. Finci so pokazali, kako borbeni so, da ne popuščajo do samega konca. Francozi so imeli nekoliko lažjo pot do polfinala, a kdorkoli bo na drugi strani, bo dal svoj maksimum. Prav tako pa mi,« je zaključil Korošec.