Čebulj: Smo samozavestni in gremo po zmago

V Tokiu se za slovenske odbojkarje kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v petek začenja zares. Po štirih praktično že vnaprej vknjiženih zmagah se začenja serija treh zaporednih tekem z neposrednimi tekmeci za dve mesti, ki vodita v Pariz. Najprej jih čakajo Američani, to bo v Tokiu prva tekma, na kateri bodo favoriti tekmeci. Tekma bo ob 9. uri po slovenskem oziroma ob 16. uri po lokalnem času, se pravi uri, ki je za njih, kot sami pravijo, precej bolj prijazna kot zgodnje ure začetkov prejšnjih tekem.

»Poznamo njihovo kakovost. Poznamo, kako so motivirani, ko gre za olimpijske igre. Ne samo v odbojki, ampak v vseh športih. A menim, da imamo tudi mi dovolj znanja, da se jim zoperstavimo,« je pred odhodom na Japonsko dejal slovenski prosti igralec Jani Kovačič.

Američani so tako kot Slovenci zaenkrat turnir preživeli brez praske. Svoje tekmece so premagovali še za odtenek bolj prepričljivo kot Slovenci, nekaj težav so imeli le proti Turkom, ko so odigrali dva izenačena niza, enega so v končnici dobili, enega pa izgubili. To je bil tudi edini niz na štirih tekmah, ki se ni končal v njihovo korist.

Slovenci so izgubili dva, toda to je zdaj povsem nepomembno. Tokratni obračun je povsem nova tekma, Slovenci so v preteklosti že pokazali, da se s tekmeci s svetovnega vrha lahko kosajo in da jih lahko tudi premagajo. Tudi Američane, s katerimi so se doslej merili trikrat, dvakrat, na prijateljski tekmi v Ljubljani leta 2019 in na v lanski ligi narodov so izgubili, v predlanski ligi narodov pa zmagali. Letos v ligi narodov, v kateri so Američani v finalu izgubili proti Poljski, Slovenci pa so zasedli sedmo mesto, se reprezentanci nista merili.

Ameriška reprezentanca, sicer trikratna olimpijska prvakinja (nazadnje leta 2008 v Pekingu), je polna odličnih igralcev, ki si kruh služijo v bogatih evropskih in azijskih klubih. Na Japonskem, kjer si pri Hirošimi tudi služi kruh, je najbolj razpoložen Aaron Russell, dosti za njim ne zaostaja Torey Defalco, ob Matthewu Andersonu bosta predstavljala največjo nevarnost za slovensko obrambo. Ta bo morala biti pazljiva na servise, ki so eden od glavnih orožij ameriške vrste, pri njem blestita predvsem Russell in Holt Maxwell.

»Ob njihovih agresivnih servisih bomo ostati mirni in fokusirani. Njihov pritisk z začetnimi udarci je res velik, na njega moramo biti pripravljeni. To bo naša prva naloga,« meni slovenski selektor Gheorghe Cretu.

»Morali bomo biti agresivni, po drugi strani pa potrpežljivi v težkih položajih. Pričakujemo dobro tekmo, na kateri nam zmaga veliko prinese. Mislim, da smo pripravljeni na take tekme, smo samozavestni in gremo po zmago,« pa iz Tokia pred tekmo, ki jim lahko veliko prinese, izgubiti pa še nimajo česa, sporoča Klemen Čebulj.