    Drugi športi

    Kristjan Čeh napovedal boj za naslov prvaka

    Slovenski šampion v metu diska si je že s prvim poskusom zagotovil nastop v jutrišnjem finalu atletskega svetovnega prvenstva v Tokiu.
    Kristjan Čeh je v kvalifikacijah potrdil vrhunsko pripravljenost. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
    Galerija
    Kristjan Čeh je v kvalifikacijah potrdil vrhunsko pripravljenost. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
    M. Š., STA
    20. 9. 2025 | 07:23
    20. 9. 2025 | 07:41
    A+A-

    Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v Tokiu že s prvim metom (68,08 metra) presegel kvalifikacijsko daljavo (66,50 m) in se zanesljivo uvrstil v finale, ki bo jutri z začetkom ob 13.10 po srednjeevropskem času.

    Velikan iz Podvincev pri Ptuju je metal je v drugi skupini, v kateri je bil najboljši, skupno pa je bil drugi. V prvi skupini je z najboljšim izidom kvalifikacij (69,90 m) vrhunsko pripravljenost potrdil Šved Daniel Ståhl, branilec lovorike in olimpijski prvak iz Tokia 2021.

    »Prvi cilj sem izpolnil. Želel sem si, da bi že s prvim metom presegel kvalifikacijsko letvico, da bi privarčeval energijo za finale. Met je bil soliden, tehnično dober. Trener Mart Olman mi je rekel, da sem na ogrevanju metal preveč na lahko. To ni bilo prav, ker sam mečem na moč in imam dobro tehniko, ki pa se spremeni, če ne mečem na polno,« je povedal Čeh.

    S svojim metom je napovedal boj za vrh. »Imitacije zunaj kroga so bile dobre, pri prvem metu pa sem naredil vse tako, kot delam na treningih. Malo sem bil presenečen zaradi dosežene daljave, saj so se ogrevalni meti sukali okrog 60 metrov. A sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v letošnji sezoni. Ko sem šel na polno v kvalifikacijah, se je to že malo pokazalo. Želim si, da bi v nedeljo zdržal pritisk in nastopil, kot znam. Tekma bo zanimiva tekma, malo manj pa zame. Pred tem me čaka še manjši trening z utežmi, da si pridobim občutek moči,« je razkril slovenski šampion.

    Najboljši met je v kvalifikacijah uspel Šved Daniel Ståhl. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
    Najboljši met je v kvalifikacijah uspel Šved Daniel Ståhl. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

    Presenetil Litovec Martynas Alekna

    Le prva četverica se je v finale prebila s prvim metom. Za Ståhlom in Čehom je tretje mesto s 67,16 metra presenetljivo osvojil Litovec Martynas Alekna, mlajši brat svetovnega prvaka Mykolasa Alekne, ki je letos zmagal v diamantni ligi. Starejši od obeh bratov, ki je med drugim tudi olimpijski podprvak, je imel precej dela, da si je zagotovil nastop v finalu. Po treh serijah je bil namreč šele osmi s 65,39 metra. Na četrtem mestu je s 66,63 metra pristal Avstralec Matthew Denny, lani bronast na olimpijskih igrah v Parizu.

    »Metal sem v spodnjem delu trenirke, ker se nisem želel ohladiti. Ståhl je v prvem metu vrgel več od mene. Je zelo izkušen, na koncu koncev je dvakratni svetovni prvak in zelo dobro pripravljen. Mlajši od bratov Alekna je presenetil, takšne stvari se na velikih tekmovanjih dogajajo in tudi tokrat ni nič drugače. Kvalifikacije so težji del tekme, tudi v psihičnem smislu. Mogoče je imel zato starejši od bratov Alekna težave,« je razmišljal naš as na Japonskem nacionalnem štadionu, na katerem je leta 2021 na olimpijskih igrah zasedel peto mesto.

    Mnoge je presenetil Litovec Martynas Alekna. FOTO: Ben Stansall/AFP
    Mnoge je presenetil Litovec Martynas Alekna. FOTO: Ben Stansall/AFP

    Lani je Čeh na četrtem mestu za las ostal brez kolajne na OI v Parizu. V japonski prestolnici bo branil srebrno kolajno, ki ga je osvojil na SP v Budimpešti leta 2023. Leto dni prej je bil na SP v Eugenu v ZDA zlat. Ko je osvojil lovoriko, je 2,06 metra visoki orjak iz Podvincev pri Ptuju postal najmlajši svetovni prvak v metu diska (23 let, 152 dni). Lani je v Rimu osvojil tudi evropske krono.

    Čeh je letos dvakrat izboljšal slovenski rekord. Najprej 24. maja v Zagrebu z 72,34 metra, dan pozneje je na Ptuju zmagal z 72,11 metra, nato pa je 31. maja v Slovenski Bistrici najboljšo znamko premaknil na 72,36 metra.

    atletikaKristjan ČehDaniel StahlMykolas AleknaTokio

