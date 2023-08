Čeh obrambo naslova končal s srebrom

V nadaljevanju preberite:

Kristjan Čeh je bil na svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti v finalu meta diska odličen, z daljavo 70,02 metra v zadnji seriji je osvojil srebrno kolajno. Naslov prvaka, ki ga je osvojil lani v Eugenu v ZDA, mu je v zadnjem metu tekme odvzel Šved Daniel Ståhl z daljavo 71,46 m in rekordom prvenstev. Čeh je bil pred finalno serijo drugi, potem je v predzadnjem metu tekmovanja prevzel vodstvo, a ne za dolgo. Takoj za njim je Ståhl, olimpijski zmagovalec iz Tokia, ponovno in dokončno prišel na čelo. Čeh je bil drugi, tretji pa Litovec Mykolas Alekna, lanski evropski prvak in svetovni podprvak ter lanski mladinski svetovni prvak je vrgel 68,85 m.