Čeh obstal na avtobusu in se z glavo zaletel v vrata, a dobil 50.000 evrov

Slovenski šampion Kristjan Čeh je evropsko prvenstvo v Birminghamu končal z dvojno nagrado. Po ubranitvi naslova evropskega prvaka v metu diska je postal še najboljši metalec celotnega prvenstva po točkovnih tablicah Svetovne atletike, kar mu je prineslo 50.000 evrov denarne nagrade.

Čeh je v četrtek disk vrgel 72,51 metra daleč, postavil rekord evropskih prvenstev in za dosežek prejel 1291 točk. Njegova zmaga v posebnem seštevku metalnih disciplin je bila dokončno potrjena po sobotnem finalu meta kopja, zadnji metalni disciplini prvenstva.

Najbližje Slovencu je prišel madžarski metalec kladiva Bence Halasz, ki je za 84,25 metra prejel 1269 točk. Nemec Julian Weber je v Birminghamu kopje vrgel kar 90,40 metra daleč, a je njegov dosežek prinesel 1250 točk.

Čeh s slovensko zastavo v Birminghamu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Evropska atletika na prvenstvu denarnih nagrad ne deli za uvrstitve v vsaki disciplini posebej, temveč nagradi najboljše dosežke v petih skupinah disciplin v moški in ženski konkurenci. Čeh je bil med metalci najboljši in bo tako Birmingham zapustil bogatejši za 50.000 evrov.

Na finale potoval kar dve uri in pol

Njegovo zlato je še bolj nenavadno zaradi zapleta pred finalom. Čeh je zaradi požara in prometnega kaosa v Birminghamu na stadion prispel precej pozneje od načrtov. Namesto približno pol ure je pot trajala kar dve uri in pol.

»Ostal sem miren, saj sem bil na uradnem avtobusu. Pravila v tem primeru velevajo, da me morajo ostali tekmovalci počakati. Tekmeci me sicer niso bili najbolj veseli, a nisem mogel narediti nič,« je po vrnitvi v Slovenijo pojasnil Čeh.

Takole je slovenski velikan poziral po zmagi. Foto Hannah Mckay/Reuters

Vodja slovenske reprezentance Lado Mesarič je razkril, da je Čeh na prizorišče prišel praktično neposredno na prijavnico. Evropska atletika mu je omogočila dodatnih 20 minut za ogrevanje in nekoliko prilagodila program tekmovanja.

Napetosti pred finalom s tem še ni bilo konec. Čeh se je pred nastopom ob odhodu na stranišče z glavo zaletel v vrata in si povzročil manjšo rano, ki mu jo je oskrbel fizioterapevt Tadej Repnik. Slovenca nič od tega ni vrglo iz tira. Z metom 72,51 metra je ubranil evropski naslov, postavil rekord prvenstev in si na koncu zagotovil še 50.000 evrov.