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Čeh po evropskem zlatu razkril spremembo: Žena bo trenerka do konca kariere

Po ubranitvi evropskega naslova je Kristjan Čeh spregovoril o finalu, tekmecih, menjavi trenerja in velikem olimpijskem cilju.
Zlata kolajna v Birminghamu je odlična popotnica za olimpijske igre 2028, kjer zlato ostaja velika želja Kristjana Čeha. FOTO: Hannah McKay/Reuters
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Zlata kolajna v Birminghamu je odlična popotnica za olimpijske igre 2028, kjer zlato ostaja velika želja Kristjana Čeha. FOTO: Hannah McKay/Reuters
B. P., STA
14. 8. 2026 | 12:59
6:58
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Slovenski atlet Kristjan Čeh je v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. Z novim rekordom prvenstev 72,51 m je bil povsem nedosegljiv za tekmece. Že povprečje njegovih metov bi zadostovalo za zlato, saj nihče drug ni presegel meje 70 m, Čeh pa jo je prebil kar štirikrat.

»Ponosen sem, da sem ubranil naslov. Veliko sem pričakoval. Bil sem v dobri formi in tudi zelo samozavesten. Delali smo trdo, da sem tu, kjer sem. Na veliki tekmi se zakrčiš, greš malo preveč na moč, pritisk naredi svoje. A metal sem zelo dobro in zato sem na vrhu,« je po peti kolajni na velikih tekmovanjih in tretji zlati dejal 27-letni Čeh.

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Poleg treh zlatih ima najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja še dve srebrni odličji iz svetovnega in evropskega prvenstva.

»Leta 2022 sem postal svetovni prvak, najmlajši v zgodovini diska. Na ta dosežek v Eugenu v ZDA sem zelo ponosen in mi še vedno največ pomeni. Imam še dve zlati medalji z EP, ena pa mi še manjka,« je Čeh spomnil na olimpijske igre, kjer na zmagovalni oder še ni stopil.

Žena bo njegova trenerka do konca kariere

Pomembna sprememba se je v zadnjih mesecih zgodila tudi v Čehovi ekipi. Glavno vlogo na treningih in tekmah je že prevzela njegova žena Anna Maria Čeh, estonska metalka kladiva. Njen rojak Mart Olman, ki Čeha trenira od marca 2024, uradno sicer še ostaja njegov trener, vendar se bo njuno sodelovanje prihodnje leto končalo. V ospredje je zato že stopila Čehova žena.

»Anna Maria je moja trenerka to sezono. Tega nisem želel na glas izpostavljati. To željo sem imel že tri leta. Lani po SP v Tokiu mi je Olman dejal, da me lahko trenira le še eno leto, potem ne več. Vzamem mu preveč časa, zato trpi njegov posel.«

Čeh, ki je z Anno Mario poročen od septembra 2024, je prepričan, da je našel dolgoročno rešitev.

»Prihodnje leto bo SP, potem leta 2028 OI v Los Angelesu in res si ne želim presenečenj. Moja žena bo trenerka do konca kariere, ker ji tudi najbolj zaupam. Vedno se posvetuje z več strokovnjaki in je odprta za črpanje novega znanja,« je pojasnil.

Že s prvim metom tekmecem »posekal krila«

Čeh je že v prvi seriji finala s 70,83 metra izboljšal rekord prvenstev. V tretji je nato disk poletel 72,51 metra, le deset centimetrov manj od njegovega slovenskega rekorda 72,61, ki ga je 9. aprila dosegel v Ramoni v ZDA.

»Načrtovali smo isti met, kot sem ga dosegel v kvalifikacijah, a da ga tehnično izboljšam, da ga tudi malo bolje zadenem. Pogoji so bili v finalu boljši, tudi krog za izmet. Zato je bilo veliko metov prek 69 m,« je povedal in dodal: »Disk je na najvišji ravni v zgodovini, tudi po 72 m nisi povsem prepričan v zmago. Pred leti bi s takimi meti dominiral na praktično vseh tekmah.«

Srebro je osvojil svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve (69,89 m), bron pa Nemec Henrik Janssen (69,53 m). FOTO: Hannah McKay/Reuters
Srebro je osvojil svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve (69,89 m), bron pa Nemec Henrik Janssen (69,53 m). FOTO: Hannah McKay/Reuters

Že njegov prvi met v finalu je tekmecem »posekal krila«.

»Ko sem se po tekmi pogovarjal z ljudmi na tribuni, so mi rekli, da so drugim 'padle glave dol'. Med tekmo sicer nisem gledal nobenega tekmeca, saj sem bil osredotočen nase. Vsi drugi so bili prav tako pripravljeni na mete prek 70 m kot jaz. Do zadnje serije nisem bil prepričan o zmagi,« je dejal Čeh.

Alekna tokrat brez odgovora, presenetil Janssen

Srebro je osvojil svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve (69,89 m), ki je že po prvem metu Čeha začel zmajevati z glavo in jo potem sklonjen potisnil v dlani.

»Težje je ubraniti naslov kot ga prvič osvojiti. Zato sem še toliko bolj ponosen na to medaljo. Alekna me je na vsaki tekmi letos premagal, tako da nisem bil prvi favorit pred EP. Vedel sem, da bom moral pokazati vse, kar sem sposoben, da se ovenčam z zlatom,« je dodal Čeh.

Po bronu je tokrat posegel Nemec Henrik Janssen z 69,53 m za izid kariere. Čeh je že pred finalom opozoril, da se med favorite za zmagovalni oder v zadnjih letih pogosto vmeša tudi kdo iz ozadja. Tako je bilo pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je Slovenec končal na četrtem mestu, zlato pa je presenetljivo osvojil Roje Stona.

»Ko se je Nemec med finalom EP začel dreti in skakati, sem si dejal, lej, on je danes tisti, ki je presenetil. Sicer pa sem skušal ostati osredotočen le nase. To je težko narediti, si povsem blizu dogajanja in semaforja z izidi. A osredotočenost je pomembna, tekmuješ vedno sam s seboj, sam si tudi največji konkurent.«

Na tekmo s kovčkom in štirimi pari čevljev

Čeh je na kvalifikacije in finale za razliko od tekmecev namesto majhnega nahrbtnika prišel s kovčkom na kolescih. V njem je imel tudi štiri različne pare tekmovalnih čevljev.

»Bil sem pripravljen na vse. To pa zato, ker sem po lanskem SP v Tokiu dejal, da take slabe tekme ne želim ponoviti nikoli več v življenju.«

Septembra lani je v Tokiu neuspešno branil srebrno odličje s svetovnega prvenstva. Po močnem nalivu so finale prekinili in ga nadaljevali dve uri pozneje, še vedno v dežju, Čeh pa se v zahtevnih razmerah ni znašel in je s 63,07 metra končal na osmem mestu.

Tokrat ničesar ni želel prepustiti naključju. »V Novem mestu sem na zaključnih pripravah pred odhodom v Birmingham testiral številne pare obutve, tudi nov par z gumo, ki drži oprijem v dežju.«

Ob koncu je pogled že usmeril proti največjemu cilju, ki mu v zbirki še manjka: »Na OI v Los Angeles čez dve leti bom prišel pripravljen najbolje, kar bo možno.«

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