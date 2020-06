Čeh premagal bronastega z lanskega SP

St. Pölten - Kristjan Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je na atletskem mitingu v St. Pöltnu v Avstriji v metu diska zmagal z novim izjemnim dosežkom 67,19 m ter ugnal domačina Lukasa Weisshaidingerja (64,27 m). Avstrijec, ki je bil drugi, je bil lani na svetovnem prvenstvu v Dohi bronast, leto prej pa tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu.



Čeh je s tem nadaljeval izjemne predstave v poletni sezoni; v Mariboru je 23. junija na prejšnji tekmi zmogel 68,75 m, kar je bil nov državni rekord in je še vedno tretji najboljši izid na svetu v tej sezoni.



Pred njim sta po izidih sezone le aktualni svetovni prvak Daniel Ståhl iz Švedske (70,25 m) in Jamajčan Fedrick Dacres (69,67 m), svetovni podprvak.



Čeh se bo z Weisshaidingerjem naslednjič pomeril 2. julija v Železnem (Eisenstadt) na Gradiščanskem, nato pa bo tekmoval konec naslednjega tedna na atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani.