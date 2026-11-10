Čeh sedmič na vrhu, Šutejeva pa šestič

Skakalka s palico Tina Šutej (Kladivar Celje) in metalec diska Kristjan Čeh (HyperCUT Ptuj) sta bila ponovno razglašena za najboljša slovenska atleta leta. Priznanji sta prejela tudi njuna trenerja Milan Kranjc, ki je bil že drugo leto zapored izbran za trenerja leta, in Anna Maria Čeh, ki je prejela tudi nagrado EA za trenerje.

Šutejeva se je s tem laskavim naslovom okitila šestič v karieri, medtem ko je bil Čeh sedmič zapored razglašen za najboljšega v kraljici športov na Slovenskem. Poleg njiju je v članski konkurenci nominacijo za prestižni naziv prejelo še pet atletinj in šest atletov.

Tini Šutej je šestič pripadla lovorike najboljše atletinje pri nas. FOTO: dokumentacija Dela

V tradicionalni anketi, ki jo vsako leto izvaja Atletska zveza Slovenije (AZS), je Tina prejela 418 točk, za njo pa sta se zvrstili Klara Lukan (Slovan, 260) in Maruša Mišmaš Zrimšek (ŽAK Ljubljana, 98). V moški konkurenci je Čeh s 434 točkami slavil pred Maticem Ianom Gučkom (Kladivar Celje, 283) in Anejem Čurinom Prapotnikom (HyperCUT Ptuj, 109). Za slovensko rekorderko v skoku s palico letošnja sezona sicer ni bila tako uspešna kot lanska, a je vseeno osvojila srebrno medaljo na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Torunu na Poljskem in zlato na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji. Čeh pa je na evropskem prvenstvu v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. Najboljši je bil tudi na sredozemskih igrah in v diamantni ligi.