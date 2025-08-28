Čeh z odlično popotnico potrdil, da je pripravljen na Tokio

Svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh je bil drugi v finalu atletske diamantne lige v Zürichu. Disk je vrgel 67,18 metra, zmaga pa je šla v roke svetovnemu rekorderju Mykolasu Alekni iz Litve, ki je dosegel 68,89 metra. Tretje mesto je osvojil olimpijski prvak iz Pariza Roje Stona s 67,06 metra.

»Nisem zadovoljen z drugim mestom. V prvem metu sem prestopil, a je disk letel okrog 69 m. Potem sem skušal metati na ‘polno’, a se mi ni izšlo. Jezen sem tudi, ker ni bilo treba vreči daleč, da bi zmagal. Še sredi tekme sem bil na zadnjem mestu, ker mi tehnično meti niso uspeli najbolje. Zadnji met je bil celo najboljši, a sem znova prestopil,« je povedal Čeh.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Ptujčan je imel zahteven uvod v tekmo. Po dveh neveljavnih poskusih je v tretji seriji vrgel 64,67 metra in bil po polovici tekme zadnji. V peti seriji je s 67,18 metra napredoval na drugo mesto, kjer je ostal do konca, saj je v zadnjem poskusu znova prestopil. Za vse tekmovalce je bila to zadnja večja preizkušnja pred svetovnim prvenstvom, ki bo septembra v Tokiu.

»Alekna je bil tokrat malo pred drugimi, a to nič ne pomeni za SP, ker vsi šele gradimo formo za Tokio. Še slabi trije tedni so do takrat. Na Japonsko bom odpotoval 8. septembra, najprej v Osako, ki je uro in pol od Tokia. Tam bom v estonskem pripravljalnem taboru, dva dni pred tekmo pa bom prišel v japonsko prestolnico. Fizično sem dobro pripravljen, manjka pa mi še malo detajlov pri tehniki, da bo disk letel prek 70 m,« je dodal Čeh.