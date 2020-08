Celo Enzo Ferrari se zdaj verjetno obrača v grobu

Lewis Hamilton je na VN Belgije slavil že 89. zmago v formuli 1.

V razvrstitvi SP ima zajetnih 47 točk naskoka pred Maxom Verstappnom.

Ferrarijeva dirkača Sebastian Vettel in Charles Leclerc sta zasedla šele 13. in 14. mesto.

Formula 1 Foto Zx



Ne počivajo na lovorikah

Lewisu Hamiltonu sta družbo na zmagovalnem odru delala drugouvrščeni Valtteri Bottas (levo) in tretjeuvrščeni Max Verstappen (desno). FOTO: John Thys/Reuters

Ljubljana – Angleški superzvezdnikneustavljivo drvi k četrtemu zaporednemu in skupno sedmemu naslovu svetovnega prvaka v formuli 1. Z Mercedesovo »črno puščico« je na včerajšnji veliki nagradi Belgije, ki so jo začeli z minuto molka v spomin na lani tragično preminulega francoskega dirkačana preizkušnji formule 2 v Spa-Francorchampsu, »poletel« že do pete letošnje zmage (89. v karieri), s katero je še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi za SP.Da ga bo na razgibani stezi v Ardenih, ki je med dirkači izjemno priljubljena, zelo težko premagati, je dal 35-letni Anglež tekmecem jasno vedeti že dan prej v kvalifikacijah, v katerih si je prepričljivo pridirkal najboljši štartni položaj, že 93. v kraljevskem avtomobilističnem razredu. Mimogrede: sobotni podvig z novim rekordom proge je posvetil znanemu ameriškemu filmskemu igralcu, ki je v 44. letu starosti izgubil boj z rakom.Na dirki je nato vodil od štarta do cilja in z zajetno prednostjo kot prvi prevozil ciljno črto. Če mu ne bi prerojeni Avstralec Daniel Ricciardo (Renault) prav v zadnjem krogu preizkušnje izpred nosa speljal najhitrejšega kroga, bi Hamilton nov sijajni vikend kronal še s tako imenovanim dirkaškim slamom. Osvojil bi namreč prav vse, kar se v enem koncu tedna osvojiti da.Toda kljub novemu zanesljivemu uspehu je poskušal nejeverne Tomaže spet prepričati, da ni bilo tako preprosto, kot je bilo morda videti od daleč. »Proti koncu se je začela temperatura gum zniževati, enkrat mi je celo zablokiralo prednji kolesi, zaradi česar sem še dodatno poškodoval pnevmatiki. Do cilja sem se moral boriti in postajal sem čedalje bolj živčen, ker sem se bal, da se bo ponovil scenarij iz Silverstona,« je strnil vtise Hamilton, ki ga na večni lestvici le še dve zmagi ločita od nemškega rekorderja»Naša moč je v tem, da ne počivamo na lovorikah. Že jutri se bomo vsi vrnili na naša delovna mesta – v pisarne, tovarno, fitnes ... In po tem, ko bomo opravili temeljito analizo tokratne preizkušnje, bomo naredili vse, da bomo naslednjič še boljši. Ker se učimo iz dneva v dan, smo iz dirke v dirko hitrejši,« je skrivnost uspeha – svojega in Mercedesovega – razkril šestkratni svetovni prvak in pribil, da se pri 35 letih počuti na vrhuncu moči.Slavje nemškega moštva je za 55. ekipno dvojno zmago z drugim mestom zaokrožil, ki je športno segel v roke svojemu moštvenemu sotekmovalcu. »Priložnost za napad na zmago sem imel pravzaprav le takoj po štartu in na koncu dolge ravnine. Na to sem se pripravil in se tudi poskusil prebiti mimo Lewisa, ki pa je uspešno odbil moj napad. Že v kvalifikacijah je bil izjemno hiter, brezhiben pa je bil tudi tokrat,« je izjavil najbolje plačani finski športnik (v prihodnji sezoni bo zaslužil 13,3 milijona evrov), ki je v petek praznoval 31. rojstni dan.Mercedesovima asoma je družbo na zmagovalnem odru delal(Red Bull), ki je priznal, da več od tretjega mesta to pot ni mogel izvleči. »Čeprav sem se trudil po svojih najboljših močeh, tudi zaradi precej obrabljenih gum nisem mogel držati Lewisovega in Valtterijevega ritma. Bilo je res dolgočasno voziti tako daleč za njima in pred drugimi,« je pogled iz svojega »rdečega bika« opisal 22-letni Nizozemec.Pravi polom pa sta doživela Ferrarijeva adutain, ki sta se morala sprijazniti šele s 13. oziroma 14. mestom. Najbrž niti starejši ljubitelji formule 1 ne pomnijo, kdaj je imelo italijansko moštvo nazadnje tako nekonkurenčen dirkalnik. Verjetno se še pokojni, ustanovitelj ekipe s sedežem v Maranellu, zdaj obrača v grobu.»Zanima vas, zakaj nam tu ni šlo? Zato, ker nismo pripeljali s seboj novih delov,« je Vettel odvrnil na vprašanje novinarja nemške televizijske postaje RTL o razlogih za tako slabo predstavo »(ne)poskočnega vranca«. Po njegovem nadaljnjem drezanju pa mu je vidno nejevoljni Nemec zabrusil: »Če vi veste, zakaj nam ne gre, izvolite, lahko nam priskočite na pomoč ...«Naslednja dirka bo že v nedeljo v Monzi.