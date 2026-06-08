Računsko sodišče razkrilo kršitve javnih naročil na CSD Primorsko-Notranjska

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska za leto 2024 izreklo negativno mnenje glede pravilnosti ravnanja pri stroških materiala, blaga in storitev ter upravljanju stvarnega premoženja.

Revizorji so ugotovili več kršitev zakonodaje o javnem naročanju. Center pred sklenitvijo pogodb za telekomunikacijske storitve v skupni vrednosti 27.105 evrov ni pravilno določil ocenjene vrednosti in ni izpeljal ustreznih postopkov javnega naročanja. Pri nakupu službenega vozila (18.521 evrov) in storitvah čiščenja (9474 evrov) pa naj ne bi upošteval načel gospodarnosti in učinkovitosti.

Ugotovljene so bile tudi nepravilnosti pri 24 evidenčnih naročilih, kjer ni bilo dokazil o preverjanju tržnih cen, ter pri dodatnih plačilih v nasprotju s pogodbenimi določili. V več deset primerih naročil (skupno 15.525 evrov) center ni zagotovil ustreznih pogodb ali naročilnic.

Računsko sodišče izpostavlja tudi nepravilnosti pri službenih potovanjih direktorice Kristine Zadel Škrabolje, uporabi službenih sredstev in upravljanju nepremičnin, kjer so med drugim ugotovili neupravičene koristi in pomanjkljivo evidenco uporabe vozil. Center med revizijo ni odpravil vseh nepravilnosti, zato mora predložiti odzivno poročilo, računsko sodišče pa je podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

Center ima sicer v regiji tri enote, v Cerknici, Postojni in Ilirski Bistrici.