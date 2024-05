Čeprav bi ji bila lahko še trn v peti, ji je zaželela srečo

V nadaljevanju preberite:

Kaj za vrhunsko koprsko judoistko Andrejo Leški, ki bo jutri v Abu Dabiju branila naslov svetovne podprvakinje iz Dohe 2023, nikakor ni samo po sebi umevno, do kakšnega spoznanja je prišla pred nedavnim evropskim prvenstvo v Zagrebu, na katerem je zablestela z bronasto kolajno, kako se razume s svojimi tekmicami v paradni slovenski kategoriji do 63 kilogramov, kako se bori s prijateljicami, kako ji je bilo všeč v Astani, kjer se je na generalki za SP – turnirju za grand slam – izkazala s srebrnim odličjem, s katerima državama je primerjala Kazahstan, kakšni spomini jo vežejo na Abu Dabi, kakšna pričakovanja in želje ima za svetovno prvenstvo, katere tekmice ji je za začetek namenil žreb, kako je doživela neprijetno poškodbo klubske kolegice Kaje Kajzer ...