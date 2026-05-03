Čeprav je Rajmond Debevc debelo v sedmem desetletju starosti, ima še mirno roko

Najboljši slovenski športni strelec je na evropskem prvenstvu v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov zadel 597 krogov od 600.
Rajmond Debevc ni osvojil kolajne, a je pokazal, da je navkljub letom še vedno v odlični formi. FOTO:: Matej Družnik/Delo
Rajmond Debevc ni osvojil kolajne, a je pokazal, da je navkljub letom še vedno v odlični formi. FOTO:: Matej Družnik/Delo
Š. R., STA
3. 5. 2026 | 11:30
3. 5. 2026 | 11:31
Že 63-letni Rajmond Debevec je uprizoril novo mojstrovino na mednarodni sceni. Zlati olimpijec iz Sydneyja 2000 ter osvajalec dveh bronastih kolajn iz Pekinga 2008 in Londona 2012 so v slavonski prestolnici malenkosti ločile do nove kolajne na celinskem prvenstvu. Slovenski strelec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov.

Ljubljančan je v šestih serijah po deset strelov po trikrat zadel maksimalnih 100 in 99 krogov, kar mu je v konkurenci 27 tekmovalcev prineslo sijajno peto mesto.

Poleg Debevca je nastopil tudi enajst let mlajši Robi Markoja, Prekmurec je s 593 krogi osvojil 15. mesto.

Na razburljivi tekmi je zlato kolajno osvojil Avstrijec Alexander Schmirl, srebrno Poljak Andrzej Burda, bronasto pa Švicar Pascal Bachmann-Senti. Vsi so zadeli po 598 krogov, o zmagovalcu je odločilo največje število takoimenovanih notranjih desetk, ki jih je imel 36-letni strelec z Dunaja.

Markoja bo v ponedeljek nastopil tudi v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov.

V slavonski prestolnici bo veliko številčnejša slovenska udeležba na celinskem prvenstvu v malokalibrskem orožju na 25 in 50 metrov, ki bo na sporedu med 7. in 17. majem.

Poleg Debevca (MK puška leže 50 metrov) in Markoje (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 metrov) se bodo v članski konkurenci preizkusili še Denis Bola Ujčič, Jagoda Koroševič Koser (obe MK pištola 25 m), Živa Dvoršak, Urška Hrašovec (obe MK puška trojni položaj 50 m) in Urška Kuharič (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 metrov).

V mladinski konkurenci bo v pištoli nastopila Eva Vodopivec, v puški pa Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.

Zlati slovenski strelec zaradi poškodbe ob svetovno prvenstvo

Dobitnik treh olimpijskih medalj in eden najboljših športnih strelcev na svetu bo po neljubem dogodku izpustil svetovno prvenstvo v Egiptu.
18. 10. 2025 | 13:57
Pogovor z Rajmondom Debevcem

Zgodba o ukradeni bronasti puški iz Pekinga je bila kot rodeo

Legenda strelskega športa v pogovoru po običaju zadel v tarči športnih in zasebnih zanimivosti.
Marko Uršič 5. 4. 2024 | 17:30
Rajmond Debevec: Dokazal sem, da je strelstvo šport za vse generacije

Legenda slovenskega športa je v letu, ko je dopolnil 60 let, 60-krat zadel sredino tarče, za svetovni rekord in zlato medaljo na svetovnem prvenstvu.
Gorazd Utenkar 2. 9. 2023 | 08:00
Pogačar je dohitel, prehitel Rogliča in zmagal

Tadej Pogačar je s panterskim skokom ujel rojaka Rogliča nato pa z odločnim samostojnim pobegom, vztrajal vse do cilja.
Miroslav Cvjetičanin 2. 5. 2026 | 08:47
Čudežni narod na robu: kako je izguba slovenščine začetek kulturnega samomora

Vsak od nas bo odgovarjal zase. Teža odgovora se kopiči, strah nas bo umreti!
2. 5. 2026 | 05:00
V Mengšu zagorela tri vozila

Policisti so ugotovili, da so v požaru iz do sedaj še neznanega razloga zagorela tri vozila, prav tako pa se je ogenj razširil na nadstrešek.
3. 5. 2026 | 12:07
Blišč in beda evropske prestolnice

Študija mestnega observatorija za zdravje in socialne zadeve je pokazala, da skoraj četrtina prebivalstva Bruslja živi na pragu revščine ali pod njim.
Peter Žerjavič 3. 5. 2026 | 11:59
Finska preiskuje vdor drona v zračni prostor v bližini meje z Rusijo

Finske zračne sile so v zgodnjih jutranjih urah zaznale dron na območju kraja Virolahti v bližini meje z Rusijo, je sporočilo ministrstvo.
Slovenci se ne damo

Prav to, da si dobrodošel ali vsaj ne nezaželen, naredi potovanje nepozabno. Irci sodijo med tiste, ki z glasbo ustvarijo vzdušje zase in za druge.
