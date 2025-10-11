Čeprav mu je zaprl oko, to ni bilo dovolj (VIDEO)

Slovenskemu profesionalnemu boksarju Andreju Bakoviću se obračun v Marbelli ni razpletel po željah. Po hudem boju je moral po točkah priznati premoč Angležu Jacku McGannu, ki se je tako ovenčal z naslovom celinskega prvaka v srednji kategoriji po različici IBO.

»Imel sem svoje trenutke, tekmeca sem dobro zadeval z udarci v telo in mu povrhu zaprl desno oko, vendar to na koncu ni bilo dovolj za zmago,« je iz Španije sporočil 35-letni Ljubljančan, ki je sicer prejel številne pohvale za prikazano predstavo. »Borba zagotovo ni bila dolgočasna, saj se je med njo veliko dogajalo. Vsi so bili zadovoljni – razen mene,« je po drugem porazu pristavil Baković, ki ima v svoji poklicni statistiki še 19 zmag (13 z nokavtom).

Tri leta mlajši »romar«, kakor se glasi boksarja iz Liverpoola, je bil z razpletom kajpak veliko bolj zadovoljen. »Naslednja zmaga, že tretja letos (skupno trinajsta ob enem neodločenem izidu in dveh porazih). Domov se vračam z naslovom po težkih desetih rundah. Do svojih predstav sem vedno kritičen, sem pa vesel rezultata,« je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram zapisal McGann.

»Bilo je res zahtevnih deset rund,« se je strinjal Baković, ki si bo privoščil nekaj dni počitka, nakar se bo začel pripravljati za naslednji dvoboj, ki ga bo imel 22. novembra na prireditvi Golden Gloves Fight Night 3 v Vižmarju. V takratni glavni borbi večera bo Nejc Petrič (7 zmag, 7 s k. o.) proti prav tako neporaženemu Kolumbijcu Camilu Enamoradu (8 zmag, 6 s k. o.) boksal za naslov mladinskega prvaka v polvelterski kategoriji združenja WBC.