    Drugi športi

    Čeprav mu je zaprl oko, to ni bilo dovolj (VIDEO)

    Slovenski boksarski as Andrej Baković je po hudem boju v Marbelli izgubil dvoboj za naslov celinskega prvaka združenja IBO proti Angležu Jacku McGannu.
    Andrej Baković (desno) je znova dobro zadeval tekmeca v telo. FOTO: Dejan Javornik
    Andrej Baković (desno) je znova dobro zadeval tekmeca v telo. FOTO: Dejan Javornik
    Miha Šimnovec
    11. 10. 2025 | 10:46
    11. 10. 2025 | 10:49
    2:04
    Slovenskemu profesionalnemu boksarju Andreju Bakoviću se obračun v Marbelli ni razpletel po željah. Po hudem boju je moral po točkah priznati premoč Angležu Jacku McGannu, ki se je tako ovenčal z naslovom celinskega prvaka v srednji kategoriji po različici IBO.

    Šele ko je v roke dobil pogodbo za borbo kariere, je začel verjeti, da je to res

    »Imel sem svoje trenutke, tekmeca sem dobro zadeval z udarci v telo in mu povrhu zaprl desno oko, vendar to na koncu ni bilo dovolj za zmago,« je iz Španije sporočil 35-letni Ljubljančan, ki je sicer prejel številne pohvale za prikazano predstavo. »Borba zagotovo ni bila dolgočasna, saj se je med njo veliko dogajalo. Vsi so bili zadovoljni – razen mene,« je po drugem porazu pristavil Baković, ki ima v svoji poklicni statistiki še 19 zmag (13 z nokavtom).

    Tri leta mlajši »romar«, kakor se glasi boksarja iz Liverpoola, je bil z razpletom kajpak veliko bolj zadovoljen. »Naslednja zmaga, že tretja letos (skupno trinajsta ob enem neodločenem izidu in dveh porazih). Domov se vračam z naslovom po težkih desetih rundah. Do svojih predstav sem vedno kritičen, sem pa vesel rezultata,« je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram zapisal McGann.

    »Bilo je res zahtevnih deset rund,« se je strinjal Baković, ki si bo privoščil nekaj dni počitka, nakar se bo začel pripravljati za naslednji dvoboj, ki ga bo imel 22. novembra na prireditvi Golden Gloves Fight Night 3 v Vižmarju. V takratni glavni borbi večera bo Nejc Petrič (7 zmag, 7 s k. o.) proti prav tako neporaženemu Kolumbijcu Camilu Enamoradu (8 zmag, 6 s k. o.) boksal za naslov mladinskega prvaka v polvelterski kategoriji združenja WBC.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tone Hočevar o Nobelovi nagradi za mir

    Nagrade ni dobil Trump, v resnici pa je dodeljena prav njemu

    María Corina Machado je popolno nasprotje venezuelskega vladarja Nicolása Madura, nekdaj voznika avtobusa, ki so ga Kubanci vzgojili v samodržca.
    Tone Hočevar 10. 10. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
