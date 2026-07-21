Čeprav proga ni po njegovem okusu, ohranja velike apetite

Slovenski kanuistični šampion Benjamin Savšek je v slalomu na divjih vodah osvojil že pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo. Štirikrat je bil evropski prvak, dvakrat se je posamične zmage veselil na svetovnem prvenstvu, najodmevnejše lovorike pa se je pred petimi leti veselil na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer si je v blestečem slogu priveslal zlato kolajno. Kljub številnim uspehom, ki jih je že dosegel, pa je še vedno lačen uspehov.

Viden pečat si bo prizadeval pustiti tudi na letošnjem vrhuncu v slalomu na divjih vodah – svetovnem prvenstvu, ki se je včeraj začelo v Oklahomi. »Čeprav moj štart v sezono – rezultatsko gledano – ni bil najboljši, vseeno z dobrimi občutki pričakujem začetek svetovnega prvenstva. Vanj polagam svoje največje letošnje upe,« je poudaril 39-letni Ljubljančan, ki mu proga v ZDA sicer ni najbolj všeč.

»Moram reči, da mi ni pisana na kožo, ker je ozka. Za nameček so plastične ovire na njej – če povem po domače – za moj okus preveč raztreščene po vodi,« je opisal progo, ki v teh dneh gosti najboljše kajakaše in kanuiste na svetu, čez dve leti pa bodo na njej olimpijske tekme. Nadeja se, da bo lahko s pomočjo bogatih izkušenj dosegel nov vrhunski rezultat.

Benjamin Savšek že vrsto let sodi med najboljše kanuiste na svetu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Šel bo iz tekme v tekmo

»Na svetovnem prvenstvu bom zagotovo meril na uvrstitev v finale in boj za najvišje uvrstitve. Če bom veslal tako, kot znam, vem, da rezultat ne bo slab. Toda konkurenca je zelo huda, vsak, ki se prebije v finale, je sposoben osvojiti kolajno,« je presodil izkušeni član KKK Tacen, čigar naslednji dolgoročni cilj so olimpijske igre čez dve leti v Los Angelesu.

»Toda šel bom iz tekme v tekmo. Zame je sleherna pomembna, odslej še toliko bolj, ker se bodo s svetovnim prvenstvom začele kvalifikacije za Los Angeles 2028,« je še povedal Savšek.