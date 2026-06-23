  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Cerar obudil spomin na Los Angeles, pomagal mu je vzhodnonemški trener

Začela se je misija OI 2028: Blaž Perko, direktor sektorja za šport pri OKS, pričakuje, da bo slovenska odprava čez dve leti primerljiva s tisto na OI v Parizu.
Franjo Bobinac, predsednik OKS, je takole pozdravil obetavno gorsko kolesarko Marušo Terezo Šerkezi. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Franjo Bobinac, predsednik OKS, je takole pozdravil obetavno gorsko kolesarko Marušo Terezo Šerkezi. FOTO: Matej Družnik/Delo
M. Š., STA
23. 6. 2026 | 19:59
23. 6. 2026 | 20:07
4:46
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Na včerajšnji olimpijski dan, ki ga po svetu obeležujejo v spomin na ustanovitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in rojstvo sodobnih olimpijskih iger, je Olimpijski komite Slovenije (OKS) v Ljubljani predstavil prve korake na poti proti poletnim OI leta 2028 v Los Angelesu. Ob tej priložnosti so izrazili podporo športnikom pri pripravah za največjo športno prireditev na svetu, hkrati pa z vrsto dogodkov med mladimi opozorili na pomen olimpijskih vrednot.

image_alt
Preselil bi se nekam, kjer so pogoji za trening in študij boljši kot pri nas

Franjo Bobinac, predsednik OKS, je spomnil, da ima šport v Sloveniji posebno družbeno vlogo. »Šport najbolj povezuje ljudi, še posebej takrat, ko ob uspehih naših športnikov zaigra Zdravljica. Takrat vsa slovenska srca utripajo v istem ritmu,« je ponovil že večkrat izrečeno misel. Izrazil je tudi prepričanje, da bodo igre v Los Angelesu odlično organizirane, slovenski olimpijci pa bodo na njih dobro pripravljeni. OKS jim že zdaj pomaga tako strokovno kot finančno.

Posebno pozornost je pritegnil legendarni telovadec in olimpijski prvak Miroslav Cerar. Ob igrah v Los Angelesu bo minilo natanko 60 let od njegove druge zlate olimpijske lovorike. Mlade športnike je pozval, naj ob tekmovalnih ciljih ne pozabijo na temeljne športne vrednote in spoštovanje prejšnjih rodov.

Franjo Bobinac in Miro Cerar na novinarskem srečanju OKS ob predstavitvi začetka poti na olimpijske igre Los Angeles 2028 FOTO: Matej Družnik/Delo
Franjo Bobinac in Miro Cerar na novinarskem srečanju OKS ob predstavitvi začetka poti na olimpijske igre Los Angeles 2028 FOTO: Matej Družnik/Delo

»Olimpijci so elita športa, a morajo ostati zvesti vrednotam, ki jih šport predstavlja. Treba je spoštovati tudi delo tistih, ki so tlakovali pot pred nami,« je poudaril Cerar. Ob tem je opozoril, da kljub današnjemu poudarjanju neomejenih možnosti ni mogoče doseči prav vsega in da je treba znati sprejeti tudi neuspehe.

Nekdanji olimpijski prvak je primerjal tudi razmere v svojem času z današnjimi. Spomnil se je prvega obiska Los Angelesa pred šestimi desetletji, ko je na tekmovanje odpotoval sam, brez trenerja in spremljevalne ekipe. »Bil sem precej izgubljen, saj svet takrat ni bil tako povezan kot danes. Pomagal mi je vzhodnonemški trener, ki se je vedel, kot da sem član njegove reprezentance. Tudi nesebična pomoč je ena od pomembnih športnih vrednot,« je sklenil Cerar.

Kvalifikacije za OI so se že začele

Blaž Perko, direktor sektorja za šport pri OKS, je pojasnil, da se je kvalifikacijsko obdobje za Los Angeles že začelo in bo trajalo do junija 2028. Pričakuje, da bo slovenska odprava po številčnosti in uspešnosti primerljiva s tisto na OI v Parizu 2024, kjer je nastopilo 90 športnic in športnikov ter tri reprezentance.

Žiga Lin Hočevar ne skriva visokih ciljev. FOTO: Matej Družnik/Delo
Žiga Lin Hočevar ne skriva visokih ciljev. FOTO: Matej Družnik/Delo

Do Los Angelesa slovenske športnike čaka še vrsta pomembnih tekmovanj. Med njimi so letos sredozemske igre v Tarantu, mladinske olimpijske igre v Dakarju, ki bodo prve na afriških tleh, in evropske igre v Istanbulu 2027, kjer bodo v številnih športih na voljo tudi olimpijske kvote.

Pomemben del priprav predstavlja tudi finančna podpora mladim športnikom. S pomočjo programa olimpijske solidarnosti MOK bo pet slovenskih upov prejemalo štipendijo v višini približno 400 evrov na mesec. Med prejemniki so kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, kajakaš in kanuist Žiga Lin Hočevar, športna plezalka Rosa Rekar, telovadec Anže Hribar in veslač Filip-Matej Pfeifer. Podporo bodo deležne tudi slovenske odbojkarice in moška hokejska reprezentanca v pripravah na zimske OI leta 2030 v Franciji.

Olimpijski dan pa ni bil namenjen zgolj vrhunskemu športu. Kar šestnajst slovenskih športnic in športnikov je obiskalo osnovne šole, ki so jih nekoč obiskovali sami. Po pogovorih z učenci, olimpijski zaprisegi in poslušanju olimpijske himne so skupaj odtekli simbolični olimpijski tek, dolg do 600 metrov.

Dogodki so potekali po vsej Sloveniji, od Ankarana do Murske Sobote, privabili pa so več kot 4000 otrok. Prireditelji so želeli z njimi spodbuditi gibanje, druženje in razumevanje olimpijskih vrednot, ki ostajajo temelj športnega duha.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Grožnja z odvetnikom obrodila sadove: mladi skakalec čez noč obogatel

Poljski čudežni deček Kacper Tomasiak za uspehe na olimpijskih igrah ob veliki denarni nagradi prejel tudi stanovanje.
Miha Šimnovec 23. 6. 2026 | 10:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota ošvrknil pristojne, o ponudbi iz Nemčije pa: To sem tudi jaz slišal

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota o pripravah za poolimpijsko sezono, novih pravilih, ponudbah iz tujine, Domnu Prevcu ...
Miha Šimnovec 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Trening večkrat zapustil v solzah, kuhinjo spremenil v morje pene

Mladi Konsta Helenius z zlatim golom popeljal Fince do naslova svetovnih prvakov v hokeju na ledu. Komaj 18-letni Tinus Luc Koblar do brona z Norvežani.
Miha Šimnovec 1. 6. 2026 | 16:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Kajakaštvo

Preselil bi se nekam, kjer so pogoji za trening in študij boljši kot pri nas

Eva Alina in Žiga Lin Hočevar drug drugega glasno spodbujata ter pod vodstvom očeta in trenerja Simona pridno osvajata kolajne v slalomu na divjih vodah.
Miha Šimnovec 6. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Kajakaštvo

Po presenetljivem podvigu s tresočim glasom: Dušan, upam, da si ponosen na nas

Žiga Lin in Eva Alina Hočevar na prvi tekmi sezone za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu navdušila s po dvema kolajnama. Na odru tudi Luka Božič.
Miha Šimnovec 31. 5. 2026 | 17:16
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Benjaminom Savškom

Na Savi je doživel že marsikaj – tudi napad

Benjamin Savšek o domači tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, načrtih in ciljih, sokrajanu Primožu Rogliču, hčerki in sinu, ki prav tako veslata.
Miha Šimnovec 29. 5. 2026 | 19:01
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Kajakaštvo

Stresni slalom med zrelostnim izpitom in tekmo, Kauzer v skrbeh za naslednike

Na tekmovanju za svetovni pokal v Tacnu ta konec tedna 13 Slovencev. Eva Alina Hočevar črpa optimizem iz odličnih letošnjih predstav od Avstralije do ZDA.
Miha Šimnovec 27. 5. 2026 | 18:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Evo Alino in Žigo Linom Hočevarjem

Do sebe sva tako stroga, da to ni treba biti še očetu

Eva Alina in Žiga Lin Hočevar drug o drugem, o letošnji sijajni sezoni v slalomu na divjih vodah, očetu trenerju Simeonu, sodnikih v kajakaštvu, sanjah ...
Miha Šimnovec 27. 9. 2024 | 18:02
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Obisk v Srbiji

Zgrožanje nad nekulturnim dejanjem Stevanovićeve delegacije

Obisk delegacije novega predsednika DZ v Beogradu odmeva zaradi neobzirnega parkiranja na površinah za pešce, slepe in slabovidne.
22. 6. 2026 | 16:55
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Poslovno okolje

Reševanje Stevanovićevega poslanca utegne rešiti oškodovane delavce

Spopadi političnih elit redko dajejo upanje izkoriščanim delavcem, tisti med Stevanovićem in Mescem bi lahko bil drugačen.
Novica Mihajlović 23. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Sabotaža na prelazu Vršič

Zgrožen nisem našel primernejše besede za opis stanja na prelazu, saj to ni več nespodobno norčevanje, ampak sabotaža.
22. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Dončić tudi v Stožicah osupnil s cestno raketo s 1000 konji (FOTO)

Luka Dončić se je na sponzorski dogodek v Stožice pripeljal z avtomobilom Brabus Rocket, ki ima kar 1000 konjev.
Nejc Grilc 21. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
23. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Financiranje podjetij

OECD poziva k večji obdavčitvi nepremičnin

Slovenski kapitalski trg je šibak. Kaj je treba storiti, da se izboljša financiranje inovativnih, hitro rastočih podjetij?
Nejc Gole 23. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Izobraževanje in trg dela

Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreFranjo BobinacŽiga Lin HočevarMaruša Tereza ŠerkeziLos Angeles 2028

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Olimpijske igre

Cerar obudil spomin na Los Angeles, pomagal mu je vzhodnonemški trener

Začela se je misija OI 2028: Blaž Perko, direktor sektorja za šport pri OKS, pričakuje, da bo slovenska odprava čez dve leti primerljiva s tisto na OI v Parizu.
23. 6. 2026 | 19:59
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Nagradi mlado pero Juliji Lukovnjak in Evi Ule

Šesta sezona rubrike Mlado pero se je pred Švicarijo v parku Tivoli sklenila s podelitvijo nagrad pisateljici Juliji Lukovnjak in literarni kritičarki Evi Ule.
Pia Prezelj 23. 6. 2026 | 19:40
Preberite več
Novice  |  Svet
Palestina

Preiskovalna komisija ZN: Izrael namerno cilja otroke in nadaljuje z genocidom

Komisija je dokumentirala tudi dokaze o mučenju, vključno s spolnim nasiljem, med pridržanji v izraelskih zaporih.
23. 6. 2026 | 18:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politika do Izraela

Jeruzalem razgalja notranja trenja v Bruslju

V EU ni bilo dovolj pripravljenosti niti za sprejetje trgovinskih omejitev za zasedena območja.
Peter Žerjavič 23. 6. 2026 | 18:03
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Ofsajd

Nogomet me zanima kot vreme na Novi Zelandiji

Medtem ko milijoni prilagajajo večere televizijskemu sporedu, poznajo rezultate, menjave in poškodbe, Marko Podgornik Verdev ostaja miren.
Petra Kovič 23. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Palestina

Preiskovalna komisija ZN: Izrael namerno cilja otroke in nadaljuje z genocidom

Komisija je dokumentirala tudi dokaze o mučenju, vključno s spolnim nasiljem, med pridržanji v izraelskih zaporih.
23. 6. 2026 | 18:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politika do Izraela

Jeruzalem razgalja notranja trenja v Bruslju

V EU ni bilo dovolj pripravljenosti niti za sprejetje trgovinskih omejitev za zasedena območja.
Peter Žerjavič 23. 6. 2026 | 18:03
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Ofsajd

Nogomet me zanima kot vreme na Novi Zelandiji

Medtem ko milijoni prilagajajo večere televizijskemu sporedu, poznajo rezultate, menjave in poškodbe, Marko Podgornik Verdev ostaja miren.
Petra Kovič 23. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo