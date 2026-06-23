Cerar obudil spomin na Los Angeles, pomagal mu je vzhodnonemški trener

Na včerajšnji olimpijski dan, ki ga po svetu obeležujejo v spomin na ustanovitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in rojstvo sodobnih olimpijskih iger, je Olimpijski komite Slovenije (OKS) v Ljubljani predstavil prve korake na poti proti poletnim OI leta 2028 v Los Angelesu. Ob tej priložnosti so izrazili podporo športnikom pri pripravah za največjo športno prireditev na svetu, hkrati pa z vrsto dogodkov med mladimi opozorili na pomen olimpijskih vrednot.

Franjo Bobinac, predsednik OKS, je spomnil, da ima šport v Sloveniji posebno družbeno vlogo. »Šport najbolj povezuje ljudi, še posebej takrat, ko ob uspehih naših športnikov zaigra Zdravljica. Takrat vsa slovenska srca utripajo v istem ritmu,« je ponovil že večkrat izrečeno misel. Izrazil je tudi prepričanje, da bodo igre v Los Angelesu odlično organizirane, slovenski olimpijci pa bodo na njih dobro pripravljeni. OKS jim že zdaj pomaga tako strokovno kot finančno.

Posebno pozornost je pritegnil legendarni telovadec in olimpijski prvak Miroslav Cerar. Ob igrah v Los Angelesu bo minilo natanko 60 let od njegove druge zlate olimpijske lovorike. Mlade športnike je pozval, naj ob tekmovalnih ciljih ne pozabijo na temeljne športne vrednote in spoštovanje prejšnjih rodov.

Franjo Bobinac in Miro Cerar na novinarskem srečanju OKS ob predstavitvi začetka poti na olimpijske igre Los Angeles 2028 FOTO: Matej Družnik/Delo

»Olimpijci so elita športa, a morajo ostati zvesti vrednotam, ki jih šport predstavlja. Treba je spoštovati tudi delo tistih, ki so tlakovali pot pred nami,« je poudaril Cerar. Ob tem je opozoril, da kljub današnjemu poudarjanju neomejenih možnosti ni mogoče doseči prav vsega in da je treba znati sprejeti tudi neuspehe.

Nekdanji olimpijski prvak je primerjal tudi razmere v svojem času z današnjimi. Spomnil se je prvega obiska Los Angelesa pred šestimi desetletji, ko je na tekmovanje odpotoval sam, brez trenerja in spremljevalne ekipe. »Bil sem precej izgubljen, saj svet takrat ni bil tako povezan kot danes. Pomagal mi je vzhodnonemški trener, ki se je vedel, kot da sem član njegove reprezentance. Tudi nesebična pomoč je ena od pomembnih športnih vrednot,« je sklenil Cerar.

Kvalifikacije za OI so se že začele

Blaž Perko, direktor sektorja za šport pri OKS, je pojasnil, da se je kvalifikacijsko obdobje za Los Angeles že začelo in bo trajalo do junija 2028. Pričakuje, da bo slovenska odprava po številčnosti in uspešnosti primerljiva s tisto na OI v Parizu 2024, kjer je nastopilo 90 športnic in športnikov ter tri reprezentance.

Žiga Lin Hočevar ne skriva visokih ciljev. FOTO: Matej Družnik/Delo

Do Los Angelesa slovenske športnike čaka še vrsta pomembnih tekmovanj. Med njimi so letos sredozemske igre v Tarantu, mladinske olimpijske igre v Dakarju, ki bodo prve na afriških tleh, in evropske igre v Istanbulu 2027, kjer bodo v številnih športih na voljo tudi olimpijske kvote.

Pomemben del priprav predstavlja tudi finančna podpora mladim športnikom. S pomočjo programa olimpijske solidarnosti MOK bo pet slovenskih upov prejemalo štipendijo v višini približno 400 evrov na mesec. Med prejemniki so kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, kajakaš in kanuist Žiga Lin Hočevar, športna plezalka Rosa Rekar, telovadec Anže Hribar in veslač Filip-Matej Pfeifer. Podporo bodo deležne tudi slovenske odbojkarice in moška hokejska reprezentanca v pripravah na zimske OI leta 2030 v Franciji.

Olimpijski dan pa ni bil namenjen zgolj vrhunskemu športu. Kar šestnajst slovenskih športnic in športnikov je obiskalo osnovne šole, ki so jih nekoč obiskovali sami. Po pogovorih z učenci, olimpijski zaprisegi in poslušanju olimpijske himne so skupaj odtekli simbolični olimpijski tek, dolg do 600 metrov.

Dogodki so potekali po vsej Sloveniji, od Ankarana do Murske Sobote, privabili pa so več kot 4000 otrok. Prireditelji so želeli z njimi spodbuditi gibanje, druženje in razumevanje olimpijskih vrednot, ki ostajajo temelj športnega duha.